6 знаков зодиака, у которых до ноября 2025 года произойдут большие перемены в финансах
Мы находимся в середине мощного энергетического сдвига, из-за которого шесть знаков зодиака испытают значительные перемены в финансах с настоящего момента и до ноября 2025 года. Марс — планета, символизирующая силу и амбиции, вошла в знак Скорпиона, делая нас более сосредоточенными и решительными в том, чего мы хотим достичь — в том числе и в деньгах.
По словам профессионального астролога Хелены Хатор, это особенно «взрывная» энергия, так как Марс в Скорпионе будет находиться в квадрате к Плутону в Водолее до 1 октября, что приведёт к серьёзным изменениям в любых «денежных сделках» — долговых обязательствах, зарплатах и контрактах, пишет сайт yourtango.com.
Шесть знаков зодиака, которые испытают наибольшие изменения в финансах под влиянием этой энергии, заметят, что их сила убеждения значительно усилится. И хотя квадрат Марса с Плутоном продлится только до 1 октября, вам будет приятно узнать, что Марс останется в Скорпионе до 3 ноября 2025 года, так что положительный эффект вы почувствуете ещё несколько недель.
Телец
Уважаемые Тельцы, вы испытаете серьёзные перемены в финансах с настоящего момента и до ноября 2025 года, потому что Марс в Скорпионе «делает вас мастерами сделок», говорит Хатор. В ближайшие недели у вас будет ясный ум и острый язык, что поможет убедительно доказать свою ценность и склонить переговоры в свою пользу.
По словам астролога, ваша сила убеждения достигнет пика в середине октября, когда Меркурий и Марс соединятся. Для некоторых это напряжённая энергия, но для вас она станет толчком к росту личного дохода. Если хотите заработать или заключить важную сделку — используйте это время.
Лев
Дорогие Львы, «Марс во входе в Скорпиона поднимает вас над остальными», отмечает Хатор. Вы испытаете серьёзные перемены в финансах, потому что сумеете «двигаться вперёд и отделиться от тех, кто лишь соперничает с вами».
Сейчас у вас появятся возможности, которые могут показаться слишком хорошими, чтобы быть правдой, но они реальны. Будь то неожиданное повышение или начало собственного дела, вы сможете «привлечь хорошие деньги» в этот период.
Скорпион
Уважаемые Скорпионы, пусть сейчас у вас и непростое время, но финансовая удача полностью на вашей стороне. «Такого везения у вас не было с конца 2023 года», говорит Хатор. «Вы переполнены энергией, можете получить всё, что хотите, заключать сделки и продвигать свои идеи кому угодно».
С карьерой и достижениями у вас будет ощутимый прогресс, а вместе с ним и серьёзный рост дохода. Но помните: ключ к успеху — в последовательности.
Водолей
Дорогие Водолеи, «ваше стремление к результату просто астрономическое», говорит Хатор, поэтому именно вы испытаете серьёзные изменения в финансах в ближайшие недели. «Вы буквально работаете усерднее всех, но у вас хватает энергии, чтобы выдержать нагрузку».
С настоящего момента и до ноября 2025 года успех для вас будет зависеть не столько от знаний, сколько от знакомств. Возможно, вам не очень нравится нетворкинг, но если хотите добиться результата, вам стоит почаще бывать в обществе. Тогда «этот период станет для вас одним из лучших карьерных прорывов 2025 года», подчёркивает Хатор.
Козерог
Уважаемые Козероги, «вы формулируете свои цели и активно их достигаете», отмечает Хатор, и это обязательно приведёт к «финансовым успехам». Хотя вы привыкли работать самостоятельно, пока Марс находится в Скорпионе, вам принесёт больше пользы умение взаимодействовать с другими.
Немного расширив круг общения, вы заметите, что вторая половина октября станет особенно благоприятной для денег, а Новолуние в Весах 21 октября будет идеальным моментом для воплощения ваших амбиций.
Овен
Дорогие Овны, вы прекрасно знакомы с мощной энергией Марса — ведь это ваша управляющая планета. Поскольку Скорпион тоже под покровительством Марса, именно вы испытаете серьёзные изменения в финансах с настоящего момента и до ноября 2025 года. В этот период у вас будет ясный ум и сильная мотивация к успеху.
Единственное, о чём стоит помнить, — это ваши расходы. Сейчас велик соблазн потратить всё и сразу, но если вы проявите немного самоконтроля, это принесёт вам гораздо больше пользы в будущем.