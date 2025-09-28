6 знаков зодиака, у которых до ноября 2025 года произойдут большие перемены в финансах

Шесть знаков зодиака, которые испытают наибольшие изменения в финансах под влиянием этой энергии, заметят, что их сила убеждения значительно усилится. И хотя квадрат Марса с Плутоном продлится только до 1 октября, вам будет приятно узнать, что Марс останется в Скорпионе до 3 ноября 2025 года, так что положительный эффект вы почувствуете ещё несколько недель.