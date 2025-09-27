5 знаков зодиака привлекут невероятную удачу в любви в октябре 2025 года

Девы, только вы решаете, подходит ли вам конкретный союз. В последние годы Нептун и Сатурн в Рыбах создавали трудности, проверяя ваши чувства. Теперь 22 октября ретроградный Нептун возвращается в Рыбы ненадолго — но уже не для иллюзий, а для ясности. Если ваши отношения пережили этот шторм, можно быть уверенными — это надолго. А одинокие Девы наконец встретят того, кого давно ждали.