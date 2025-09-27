Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вам сегодня захочется чего-нибудь новенького и неожиданного, сходите в ресторан и закажите какое-нибудь непонятное блюдо. Поверьте, это окажется самым дешевым и безболезненным способом удовлетворить свое желание.
Телец
Даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия. Развлекитесь вечером.
Близнецы
Не стоит недооценивать удачу, которая выпала на вашу долю. Во-первых, вы лишаете себя удовольствия, а во-вторых, она (удача) ведь и обидеться может. Раз ее здесь не ценят...
Рак
Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами.
Лев
Сегодня вы будете душой компании, если, конечно, не предпочтете провести день в гордом одиночестве. Вы можете позволить себе нести любую чепуху, ваши слова лишь развеселят окружающих.
Дева
Забудьте на сегодняшний день о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс.
Весы
Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
Скорпион
Событие, которое произойдет сегодня, вы не сможете ни изменить, ни предотвратить, ни поторопить. Так стоит ли тратить силы на попытки?
Стрелец
Сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете?
Козерог
Сегодня будьте предельно внимательны во всяких финансовых делах, вплоть до самых ерундовых. Не отмахивайтесь от советов, нынче вам вполне могут дать действительно полезный.
Водолей
Вы жжете свечу с обоих концов. Горит ярче, но это ли вам нужно?
Рыбы
Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться сегодня, как к будущему лучшему другу. Возможно, так оно и будет.