Сегодня 18:44
Силиня встретилась с послом США в Латвии - это его прощальный визит
Между Латвией и США существуют тесные и прочные партнерские отношения, заявила премьер-министр Эвика Силиня во время встречи с послом США в Латвии Кристофером Робинсоном, который прибыл к премьеру с прощальным визитом.
"Благодаря активному сотрудничеству за последние два года объемы торговли между Латвией и США увеличились примерно на 35%. Будем работать над тем, чтобы инвестиции США в Латвии росли еще быстрее, а наши компании активнее выходили на американский рынок", - сказала Силиня.
Премьер подчеркнула, что США являются стратегическим партнером Латвии в вопросах безопасности, обороны и укрепления границ. "Мы особенно ценим военное присутствие США в Латвии, тесные контакты с администрацией США и Конгрессом", - подчеркнула она.
В завершение встречи Эвика Силиня поблагодарила Робинсона за его вклад в развитие отношений с Латвией.
Робинсон занимал должность посла США в Латвии с февраля 2023 года.