Школы по всей Латвии присоединяются к соревнованию по шагам, чтобы дети были активнее
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% детей школьного возраста во всем мире недостаточно двигаются. Чтобы это изменить, стартап в области движения и здорового образа жизни Walk15 призывает школы и родителей по всей Латвии объединить усилия и принять участие в бесплатном соревновании "Шагай за свою школу 2026", которое проходит уже третий год.
Предварительная регистрация открыта, и более 400 школ уже подали заявки, подтверждая свое желание поддерживать активных учеников. В предыдущие годы в соревновании приняли участие более 34 000 участников из 526 школ, которые в общей сложности прошли впечатляющие 5 929 279 454 шага; это эквивалентно 118 путешествиям вокруг земного шара. Самое ценное то, что участники были физически активны в среднем один час в день, что помогло детям и семьям выработать здоровые привычки, рассказывает Кристине Медюхо, представитель Walk15 в Латвии.
"Задача не только в подсчёте шагов, но и в формировании культуры ежедневного движения. В сплочённости школ, семей, сообществ и в доказательстве того, что каждый шаг важен для здоровья и будущего детей", — добавляет она.
Соревнование открыто для всего школьного сообщества — учеников, учителей, родителей и персонала по уходу за учениками. Регистрация уже активна, и ее можно провести, используя бесплатное приложение Walk15. Соревнование пройдет с 5 января по 1 июня 2026 года, завершаясь в Международный день защиты детей. По итогам соревнования ТОП-30 школ получат специальные здоровые призы для всего школьного сообщества.
К соревнованию можно присоединиться тремя способами:
- Открыв эту ссылку на своем смартфоне;
- В приложении открыв раздел соревнований, нажав "Подключиться с паролем" и введя — solo26;
- Отсканировав QR-код, изображенный на визуале.