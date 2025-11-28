Школы по всей Латвии присоединяются к соревнованию по шагам, чтобы дети были активнее

Предварительная регистрация открыта, и более 400 школ уже подали заявки, подтверждая свое желание поддерживать активных учеников. В предыдущие годы в соревновании приняли участие более 34 000 участников из 526 школ, которые в общей сложности прошли впечатляющие 5 929 279 454 шага; это эквивалентно 118 путешествиям вокруг земного шара. Самое ценное то, что участники были физически активны в среднем один час в день, что помогло детям и семьям выработать здоровые привычки, рассказывает Кристине Медюхо, представитель Walk15 в Латвии.