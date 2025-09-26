Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы родной город хорошо знаете? Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет - то необходимо его срочно исследовать. Весь!
Телец
Сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая, насколько это помешает вашим собственным делам. Наверстаете после.
Близнецы
Сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят?
Рак
Сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Старайтесь не поддаваться на провокации.
Лев
Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами. Если же таких нет (что маловероятно) - создайте, чтобы день не прошел даром.
Дева
Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
Весы
Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать - вдруг в будущем пригодятся.
Скорпион
Сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться нескоро.
Стрелец
Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании.
Козерог
Сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться - расслабьтесь и получите удовольствие.
Водолей
Сегодня в вас может проснуться эдакая сумасшедшинка. Если не желаете свихнуться втихомолку, ей лучше дать выход. Тогда все кончится достаточно быстро и абсолютно безболезненно. Даже весело будет.
Рыбы
Сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако, не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать.