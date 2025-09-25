Главные модные тренды этой осени: стилист рассказывает, что носить и как сочетать

В этом комплекте взаимодействуют бордовый и красный цвета, но с таким же успехом образ может быть полностью выполнен как в бордовом, так и в красном цвете. В качестве неожиданного акцента к ним можно добавить розовый. Силуэт выделяется линией плеч с подплечниками, а одним из ключевых элементов сезона становятся кожаные юбки. Актуальны как классические «карандаши», так и модели с акцентированной линией бедра и лёгким расширением книзу. Эта тенденция останется в моде и летом 2026 года.