Главные модные тренды этой осени: стилист рассказывает, что носить и как сочетать
Какие цвета, силуэты и фактуры в моде этой осенью и как их стильно сочетать? Демонстрирует и рассказывает стилист торгового центра моды и образа жизни Spice Даце Бахмане.
Красный код
В этом комплекте взаимодействуют бордовый и красный цвета, но с таким же успехом образ может быть полностью выполнен как в бордовом, так и в красном цвете. В качестве неожиданного акцента к ним можно добавить розовый. Силуэт выделяется линией плеч с подплечниками, а одним из ключевых элементов сезона становятся кожаные юбки. Актуальны как классические «карандаши», так и модели с акцентированной линией бедра и лёгким расширением книзу. Эта тенденция останется в моде и летом 2026 года.
Бохо-эстетика
Бохо-стиль по-прежнему в моде, и этой осенью он проявляется особенно ярко. Один из фаворитов сезона — винтажное кружево, которое легко интегрировать в свой гардероб через блузки. Значимый акцент в этом сезоне — искусственный мех: он появляется как в верхней одежде, создавая контраст с воздушной блузой, так и в деталях — шарфах, подвесках и пр. Характерный для бохо тонкий ремень обогащает образ, добавляя ему свободы и игривости.
Классика встречается чувственную женственность
Мы начали носить платья поверх брюк ещё в прошлом сезоне, и эта тенденция сохраняется и с наступлением холодов. Теперь она приобретает новый облик: шелковое платье с кружевной отделкой, напоминающее ночную сорочку, становится выразительным акцентом повседневного стиля. Классическую силу и контраст в образ привносит серый брючный костюм, который сегодня является одним из самых популярных элементов гардероба.
Цветовые контрасты
Одежда крупными цветовыми блоками (colour blocking) этой осенью строится на чистых контрастах: чёрный, белый и один яркий акцент. В данном случае это сочетание чёрной кожаной куртки и белых брюк, подчеркнутое ярко-синим шарфом. Такой акцент освежает образ и делает его визуально выразительным. Схожий эффект можно создать с помощью ярких перчаток или сумки. Кожаная куртка со стойкой добавляет образу спортивную нотку, создавая уверенный стиль.
Новый чёрный
Коричневый — один из лидирующих цветов сезона, и в него можно одеваться с головы до ног, заменив им привычный чёрный. Особенно актуальна кожаная куртка с заниженной талией. Образ дополняет бахрома — ещё одна важная тенденция сезона. В этом случае она представлена на платье, но может украшать и куртку, и сумку — никаких правил! Сочетание кожи и динамичной бахромы создаёт современную и смелую интерпретацию стиля.
Клетка и ромбы
С приходом осени клетка снова выходит на первый план. Она встречается и в рубашках, и в юбках, причём в одном образе допустимо сочетать разные узоры. В данном случае объединены несколько интерпретаций: юбка в классическую клетку и жакет с актуальным ромбовым мотивом. Такая комбинация создаёт динамику и придаёт образу современное настроение британской деревни.