Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
Телец
Сегодня баланс в сложившейся ситуации может измениться, и, возможно, не в лучшую для вас сторону. Это тем более некстати, что вы будете несколько более эмоционально уязвимы, чем обычно.
Близнецы
Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют и темп и направление. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий.
Рак
Сегодня у вас есть реальный шанс превратить вчерашних недругов в как минимум союзников. Но только не думайте, что реализовать его будет совсем уж легко. Впрочем, даже если не получится, вы все равно ничего не потеряете.
Лев
Сегодня вы можете оказаться во власти сильных чувств, причем человеколюбия среди них может и не оказаться. Постарайтесь, бушуя в порывах праведного гнева, принести себе и окружающим минимальный ущерб.
Дева
Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить, что вы сегодня и сделаете. Удачи!
Весы
Сегодня вы будете разрываться меж желанием многое изменить и боязнью потерять то, что имеете. Ищите золотую середину.
Скорпион
Небольшое неудобство, которое вам придется претерпеть в начале дня, обернется для вас приятной переменой. Вы заслуживаете того, чего так жаждете. Не бойтесь заявить об этом во всеуслышанье.
Стрелец
Чтобы ни творилось сегодня в вашей душе, лицо должно оставаться столь же бесстрастным, как у игрока в покер. Окружающим совершенно не обязательно знать подробности вашей личной жизни.
Козерог
У вас мало времени, о сделать надо очень и очень многое. Хорошо бы использовать эффект Тома Соера, но для этого нужен талант.
Водолей
Сегодня вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя кого-то очень и очень расстроенного. Естественно, это заставит вас забыть обо всем остальном.
Рыбы
Чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью.