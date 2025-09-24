Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 сентября
фото: Shutterstock
Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 сентября

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать не придется.

Телец

Сотрудничество с кем бы то ни было для вас сегодня будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны, придется потерпеть.

Близнецы

Сегодня очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день. Выбирайте сами.

Рак

Копаясь в мелких, пусть даже и немаловажных деталях, вы рискуете не разобраться в самой сути вопроса. Поглядите на него искоса и с некоторого расстояния.

Лев

Сегодня вы вполне способны на оптимизацию трудовой деятельности. Наличие большого количества энергии совершенно необязательно подразумевает необходимость потратить ее всю и немедленно.

Дева

Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.

Весы

Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.

Скорпион

Вам сегодня предстоит играть роль боксерской груши. Вы умудритесь оказаться между двумя ссорящимися людьми, и получите, соответственно, от обоих.

Стрелец

Сегодня все вами сказанное будет иметь весьма далеко идущие последствия. Относитесь к своим словам серьезнее.

Козерог

Надейтесь на лучшее, но не забывайте о страховке. Возможно, вам удастся сделать многое, не имея надежной опоры, однако стоит постелить соломки, чтобы не волноваться, боясь упасть.

Водолей

Извечная борьба меж здравым смыслом движениями души, время от времени происходящая в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.

Рыбы

Не стоит начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить их правила, ибо последствия могут оказаться весьма печальными.

Темы

АстрологияГороскопЗнаки зодиака

Другие сейчас читают