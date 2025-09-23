Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вы сегодня не получите желаемого, то винить в этом придется исключительно себя самого. Иных препятствий быть не должно.
Телец
Сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали, скорее - в точности наоборот. Подготовьтесь заранее - разверните свои планы на сто восемьдесят градусов, и вы добьетесь желаемого.
Близнецы
Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.
Рак
Сегодня вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться, а может быть, это - знак того, что вас посетило вдохновение.
Лев
Чем меньше вы будете думать о себе сегодня, тем легче пройдет этот день. Угодить другим, как ни странно, проще, чем себе самому, а зачем же портить себе настроение, мучаясь этой проблемой? Пусть вам угождают другие.
Дева
Сегодня вам придется менять мнение на бегу. Не пытайтесь дождаться пока "изменчивый мир прогнется под вас", прогибайтесь под него сами.
Весы
Нынче вы будете преисполнены энтузиазма. Не давайте никому задушить в вас столь полезное качество, и вы не только будет способны многое сделать сегодня, но и сделаете это.
Скорпион
Сегодня, вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними, не хотят слушать - не надо. Поберегите связки.
Стрелец
Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас-де есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать.
Козерог
Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то и другое может довести вас до весьма плачевного состояния.
Водолей
Чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешней она будет. Какая разница как вы что-то делаете, главное - результат.
Рыбы
Сегодня вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае - лучшее, что вы можете сделать.