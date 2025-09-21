Удача будет на стороне 4 знаков зодиака весь сезон Весов: с 22 сентября по 21 октября

С днем рождения, Весы! Солнце в вашем знаке, и весь мир смотрит на вас. Октябрь начнется с Полнолуния в вашем доме отношений — важные люди будут рядом, а связи станут крепче. 21 октября наступит Новолуние — личный астрологический «рестарт» и символический день обновления.