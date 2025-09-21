Удача будет на стороне 4 знаков зодиака весь сезон Весов: с 22 сентября по 21 октября
Когда Солнце находится в Весах, появляется больше энергии и стремления к миру и гармонии — как внутри себя, так и в отношениях с другими. Сезон Весов обещает быть по-настоящему особенным: он подарит гармонию, новые связи и вдохновляющие перемены. Но есть четыре знака, которым судьба будет улыбаться особенно щедро.
♎ Весы — звезды сезона
С днем рождения, Весы! Солнце в вашем знаке, и весь мир смотрит на вас. Октябрь начнется с Полнолуния в вашем доме отношений — важные люди будут рядом, а связи станут крепче. 21 октября наступит Новолуние — личный астрологический «рестарт» и символический день обновления.
В середине месяца к вам заглянет Венера, планета любви и красоты, делая вас особенно привлекательными и обаятельными. Отличное время, чтобы сиять, вдохновлять и собирать комплименты!
♒ Водолей — новые горизонты
Для Водолеев сезон Весов — это расширение горизонтов. Вас тянет к путешествиям, обучению, философии и новым идеям. Особенно удачное время для коротких поездок и общения с близкими людьми в начале октября.
А когда Венера переместится в дружественный знак Весов 13 октября, вы почувствуете прилив вдохновения. Возможны судьбоносные знакомства, рост в отношениях и яркие события, которые изменят ваш взгляд на мир.
♊ Близнецы — любовь и радость
Близнецы, готовьтесь к одному из самых веселых и романтичных периодов года! Сезон Весов включает для вас дом любви, удовольствий и творчества. Если вы свободны — шансы встретить особенного человека велики. Если в паре — ждите обновления чувств.
6 октября Полнолуние сделает вас душой компании, а 21 октября Новолуние подарит мощный импульс для романтики и вдохновения. Плюс возможны успехи в карьере и финансовые приятности. Отличное время для радости во всех смыслах!
♋ Рак — уют и удача дома
Раки, Юпитер уже давно делает вас любимчиками судьбы, и этот месяц не станет исключением. Энергия Весов настроит вас на дом, семью и уют. Хочется обновить интерьер, чаще собирать друзей или просто наслаждаться теплом домашних вечеров.
6 октября светило осветит вашу карьеру — вы сможете показать себя в лучшем свете. А Новолуние 21 октября сделает акцент на вашем доме, наполнив его гармонией и вдохновением.