Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Дабы мечта не осталась мечтой навсегда, придется предпринять хотя бы минимальные движения в сторону изготовления из нее были. Начинайте сегодня.
Телец
Сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае, они вас со свету сживут.
Близнецы
Нынче - неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть одному.
Рак
Постарайтесь сегодня не вмешиваться ни в чьи дела. Не разобравшись в тонкостях дела, вы можете натворить чего-то не того, действуя из лучших побуждений.
Лев
Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одной из них.
Дева
Сегодня вы будете чувствовать себя Гулливером среди лилипутов. Все будет казаться вам мелким: и мысли окружающих, и их заботы. Постарайтесь удержаться от того, чтобы им об этом сообщить.
Весы
Сегодня вашу душу должно согреть сознание собственной нужности и незаменимости. Что еще нужно для счастья?
Скорпион
Сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность.
Стрелец
Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтоб не заскучать отдыхая.
Козерог
Сегодня у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговорам не поддавался. Но сила убеждения - оружие обоюдоострое. При неаккуратном обращении можно уговорить на любое сколь угодно глупое действие самого себя.
Водолей
Ваш партнер сегодня будет изо всех сил стараться вам угодить, что не может не радовать. Вас ожидает подарок или захватывающая новость. Вы с оптимизмом смотрите в завтрашний день.
Рыбы
Сегодня ответственность, на вас возложенная может показаться вам слишком тяжкой, награда же за труды может принести разочарование. Ограничьте свои действия лишь самыми необходимыми.