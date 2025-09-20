Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком - его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.
Телец
Не стоит скромничать сверх меры. Позвольте окружающим курить вам фимиам и дудеть в вашу честь в фанфары. Пусть развлекаются, если уж им так хочется. Да и вам приятно будет.
Близнецы
Сегодняшний день предоставит вам возможность быть беззаботным и доставит пару-тройку поводов для радости. Однако обязанностями все-таки пренебрегать не следует.
Рак
Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
Лев
Сегодняшний день предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделать что-нибудь ради собственного удовольствия.
Дева
Сегодня ваше положение должно улучшиться, если оно еще не сделало этого. Сил прибавится, пара вопросов отпадет сама собой. Самое время начать какое-то дело, в успех которого вы верите.
Весы
То, что происходит непосредственно с вами и вокруг вас находится пока в начальной стадии. Вы еще можете внести некоторые коррективы по собственному вкусу.
Скорпион
Сегодня вас всюду будут принимать с распростертыми объятиями. Однако не стоит, исходя из этого факта, надеяться на всеобщую поддержку. Ее-то как раз будет резко не хватать.
Стрелец
Кажется сегодня вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются.
Козерог
Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом - это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.
Водолей
Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра.
Рыбы
Сегодня вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все кардинальнейшим образом изменит всего один телефонный звонок. Вам остается лишь дождаться его.