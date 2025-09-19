С плеч четырех знаков зодиака наконец спадет тяжелый груз
20 сентября 2025 года убывающая Луна в Деве принесёт мягкую, но в то же время решающую энергию. Она поможет отпустить то, что давно перестало быть полезным, и подготовит почву для новых начинаний. В этот день четыре знака Зодиака — Телец, Близнецы, Скорпион и Стрелец — почувствуют облегчение, словно с плеч ушёл тяжёлый груз.
Телец
Энергия Девы напомнит вам, что благословение часто приходит в простоте. Всё, за что вы держались, готово уйти. Освободившись от того, что вас истощало, вы почувствуете, как жизнь становится легче и гармоничнее.
Близнецы
Ваша проницательность достигнет нового уровня. Убывающая Луна поможет избавиться от лишних отвлекающих факторов и подарит внутренний прорыв. Это день ясности, когда вы сможете двигаться вперёд с уверенностью.
Скорпион
Пора отпустить прошлое. Воспоминания останутся, но они больше не будут мешать вашему развитию. 20 сентября принесёт обновление и ощущение, что никогда не поздно начать заново.
Стрелец
Эта Луна дарит вам оптимизм и надежду. Вселенная как будто подскажет, что лучшие дни уже близко. Вера в будущее наполнит вас радостью и позволит вновь поверить, что всё складывается наилучшим образом.