Названы лучшие города Европы для перелетов с пересадкой

"Рост "транзитного туризма" вылился в появление совершенно иного вида путешествий. Путешественники всё чаще выбирают рейсы, ориентируясь не только на цену и время, но и на города, в которых они могут остановиться", - говорит Джейкоб Веддерберн-Дэй, эксперт по туризму и генеральный директор компании Stasher.