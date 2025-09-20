Названы лучшие города Европы для перелетов с пересадкой
В ходе исследования компания Stasher проанализировала и проранжировала по ряду критериев города мира, чтобы определить лучшие из них для перелётов с пересадкой.
Как пишет Euronews, в данном исследовании термин "пересадка" используется в широком смысле и означает длительный промежуток времени между перелётами, который позволяет пассажирам покинуть аэропорт, осмотреть город, вернуться и успеть на следующий самолёт.
Каждый город оценивался по пяти критериям: плотность расположения достопримечательностей, наличие ресторанов быстрого питания, безопасность, загруженность дорог и близость к аэропорту.
"Рост "транзитного туризма" вылился в появление совершенно иного вида путешествий. Путешественники всё чаще выбирают рейсы, ориентируясь не только на цену и время, но и на города, в которых они могут остановиться", - говорит Джейкоб Веддерберн-Дэй, эксперт по туризму и генеральный директор компании Stasher.
Барселона заняла первое место в рейтинге лучших европейских городов для авиа-пересадок, получив 99,23 балла из 100 возможных. На этот испанский город приходится 227 международных авиарейсов и 245 достопримечательностей (на 10 квадратных километров).
При этом в прошлом году цены на проезд по городу выросли на 4,5 % по сравнению с предыдущим годом, а стоимость проживания на человека в сутки увеличилась на 9,9 %.
Амстердам занял второе место в рейтинге, набрав 96,15 балла. Нидерландская столица получила высший балл за относительно высокий уровень безопасности и наименьшее расстояние от аэропорта до центра города (туда можно доехать на поезде всего за 15 минут).
Тройку лидеров замыкает Париж с показателем 90,12. Столица Франции - лучшая в том, что касается культурной программы: там на 10 квадратных километров приходится 350,6 достопримечательностей, а также 43 ресторана.
Мадрид, расположившись на пятом месте рейтинга, заработал баллы за наименьшую загруженность дорог.
Рим набрал всего 53 балла и занял последнюю строчку, уступив семи другим европейским городам, несмотря на то, что авиарейсы соединяют столицу Италии по 249 международным направлениям.
