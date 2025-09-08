Определены 10 лучших аэропортов Европы. Один из них - не так далеко от Риги
Существуют аэропорты, где очереди короткие, еда достойная, а самолеты прилетают по расписанию. И, как показывает новое исследование, сразу два таких аэропорта находятся в Скандинавии.
Аналитический проект Hoppa, специализирующийся на сравнении трансферов в аэропортах, изучил, каким европейским аэропортам можно доверять, а каким — нет. В рейтинг включили данные о средней задержке рейсов, доле отмененных полетов, длине очередей на контроле, наличии залов ожидания и удобных мест для сидения. По каждому критерию выставлялся балл, после чего считался общий рейтинг по 10-балльной шкале.
Лучшим аэропортом Европы по совокупности всех показателей оказался Копенгаген. Он получил почти идеальную оценку — 9,5 балла из 10, показав отличные результаты во всех категориях. Средняя задержка вылетов там составляет всего 8 минут, прилетов — 9 минут. Но если все же придется задержаться, выбор еды впечатляет: в аэропорту работает 40 ресторанов, кафе и баров.
Вторым лидером со столь же высокой оценкой стал аэропорт Стокгольма Арланда, находящийся от Риги всего лишь в 400 км. Средняя задержка вылетов здесь чуть больше — 8,3 минуты, зато парковка доступная, а среди удобств есть аптека и часовня.
На третьем месте оказался испанский аэропорт Пальма-де-Майорка с оценкой 9,3. Средняя задержка прилетов там всего 6,8 минуты. Улучшить показатели помогла недавняя масштабная реконструкция.
Топ-10 лучших аэропортов Европы в 2025 году по версии Hoppa:
- 1. Копенгаген — 9,5
- 2. Стокгольм — 9,5
- 3. Пальма-де-Майорка — 9,3
- 4. Мадрид — 9,2
- 5. Мюнхен — 8,8
- 6. Париж — 8,8
- 7. Будапешт — 8,5
- 8. Рим — 8,4
- 9. Дюссельдорф — 8,1
- 10. Барселона — 7,9
Otkrito.lv недавно писал о рейтинге лучших аэропортов мира. Рижский в нем был оценен не очень высоко.