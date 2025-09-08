Определены 10 лучших аэропортов Европы. Один из них - не так далеко от Риги

Лучшим аэропортом Европы по совокупности всех показателей оказался Копенгаген. Он получил почти идеальную оценку — 9,5 балла из 10, показав отличные результаты во всех категориях. Средняя задержка вылетов там составляет всего 8 минут, прилетов — 9 минут. Но если все же придется задержаться, выбор еды впечатляет: в аэропорту работает 40 ресторанов, кафе и баров.