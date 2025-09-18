"Что не так с этой женщиной?" Почему бизнес-леди в Латвии предпочитают костюм

«Одежда лидера всегда несёт послание — и окружающим, и самому себе. Она может придать энергию, задать настроение, вдохновить — или, наоборот, разрушить. Поэтому мы хотели понять, какой именно наряд становится источником силы для жителей Латвии. Интересно, что женщины воспринимают костюм как символ уверенности и профессионализма вдвое чаще, чем мужчины. Так ответили 34% женщин и только 17% мужчин. Для мужчин главным источником уверенности стали брюки — их назвали 23% опрошенных, тогда как пиджак имеет меньшее значение. Одежда — это зеркало социальных процессов: это не только про моду, но и про то, как мы взаимодействуем друг с другом», — отмечает партнёр агентства Olsen+Partners Ольга Казак.