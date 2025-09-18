"Что не так с этой женщиной?" Почему бизнес-леди в Латвии предпочитают костюм
Латвийские женщины чувствуют себя увереннее и профессиональнее всего на работе, надевая костюм, говорят данные опроса.
Согласно исследованию, проведенному компанией Norstat по заказу агентства Olsen+Partners, 34% женщин в Латвии выбирают именно костюм как источник уверенности, тогда как платью отдают предпочтение лишь 20%.
Агентство совместно с дизайнером и основательницей бренда unattached.dresscode Уной Пуполой решило глубже исследовать тему визуальной идентичности женщин-лидеров. В результате появился проект «Что не так с этой женщиной?», включающий исследование и коллекцию «костюмов власти».
«Одежда лидера всегда несёт послание — и окружающим, и самому себе. Она может придать энергию, задать настроение, вдохновить — или, наоборот, разрушить. Поэтому мы хотели понять, какой именно наряд становится источником силы для жителей Латвии. Интересно, что женщины воспринимают костюм как символ уверенности и профессионализма вдвое чаще, чем мужчины. Так ответили 34% женщин и только 17% мужчин. Для мужчин главным источником уверенности стали брюки — их назвали 23% опрошенных, тогда как пиджак имеет меньшее значение. Одежда — это зеркало социальных процессов: это не только про моду, но и про то, как мы взаимодействуем друг с другом», — отмечает партнёр агентства Olsen+Partners Ольга Казак.
В новом исследовании Уны Пуполы «Что не так с этой женщиной? “Агентство костюма власти” в формировании женской идентичности в контексте моды как коммуникации» особое внимание уделено роли женщины в корпоративной среде и влиянию гендерных стереотипов. Дизайнер провела широкое исследование, взяла интервью у 19 топ-менеджеров Латвии и пришла к выводу: женская мобильность в структурах власти напрямую связана с визуальной идентичностью.
По словам Пуполы, до сих пор сохраняется восприятие властных позиций как маскулинных, а к женскому телу общество предъявляет повышенные требования, особенно в деловой среде. «Лидеров-женщин объединяет уверенность, основанная на профессиональной компетентности. Это чувство власти, которое зарабатывается целеустремлённой работой. Они управляют людьми и процессами, используя визуальный образ как ещё один канал коммуникации», — говорит она.
Дизайнер подчёркивает, что внешний облик лидеров заметно отличается в разных странах и сферах: от скандинавских стран до восточных рынков, от банковского сектора до креативных индустрий. Различия касаются не только фасонов, но и цветов, узоров, степени открытости тела.
«Основываясь на собственном опыте — сначала как руководителя, затем как дизайнера и исследователя, а также на историях успешных женщин, можно сказать, что “костюм власти” выполняет двойную функцию. С одной стороны, он придаёт полномочия и уверенность, с другой — остаётся способом войти в патриархальную бизнес-среду, копируя мужской образ», — отмечает Пупола.
В рамках исследования дизайнер также создала коллекцию женской одежды «Что не так с этой женщиной?», включающую 12 образов. «Я хотела показать, как женщина спорит и ведёт диалог через костюм власти. Это универсальное оружие, которое есть в гардеробе большинства женщин-лидеров. Оно помогает сразу встроиться в корпоративную среду, а ещё избавляет от лишних сомнений в выборе наряда, особенно в условиях нехватки времени», — объясняет автор коллекции.
Кроме того, в ближайшее время будет представлен и специальный аксессуар для женщин-лидеров, разработанный как часть проекта.