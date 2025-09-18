Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день нельзя считать удачным для разного рода соревнований. Лучше посвятить его самосовершенствованию.
Телец
Сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом - окончательно не впасть в детство, ибо не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.
Близнецы
Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.
Рак
Сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине день лучше провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых, которые, не зная вашего настроения, могут нечаянно задеть вас.
Лев
Сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правило бритвы Оккама "Не стоит приумножать сущности сверх необходимости".
Дева
Сегодня кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение одним лишь своим присутствием. Ваша задача - не позволить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на столь раздражающий вас объект, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам.
Весы
Сегодня вы будете высоко, и, что немаловажно, по достоинству, оценены окружающими. Причем рассматриваться будут как внешние признаки, экстерьер, так сказать, так и богатство, и разнообразие вашего внутреннего мира.
Скорпион
Почувствуйте себя хозяином вселенной. Сегодня у вас будут на то все основания. Войдя как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную вселенную в порядок.
Стрелец
Сегодня вам стоит применять силу своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы.
Козерог
Если сегодня вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется наиболее глубоко закопанным.
Водолей
Сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это сделают другие.
Рыбы
Ваш неуемный оптимизм послужит сегодня причиной того, что вы взвалите на себя непосильный груз, и, как это ни странно, дотащите его по назначению. Но надорветесь.