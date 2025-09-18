Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 сентября

Сегодня кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение одним лишь своим присутствием. Ваша задача - не позволить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на столь раздражающий вас объект, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам.