Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня движущей силой для вас будут эмоции. И двигать они вас будут самым разнообразным образом, в самых странных направлениях. Смотрите, как бы не укачало.
Телец
Сегодня вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
Близнецы
Раскройте свои карты, у вас все равно все на лице написано. Сегодня вы не сможете быть надежным хранителем секретов.
Рак
Сегодня вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так он и есть, но почему бы не попробовать?
Лев
Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять (с любимой собакой, например).
Дева
Сегодня ваше мнение может слишком часто меняться в течение дня, поэтому, прежде чем что-то делать, вам стоит семь-восемь раз подумать. А еще лучше, спросить кого-нибудь.
Весы
Самоуверенность, а иногда и хвастовство иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.
Скорпион
Сегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных.
Стрелец
Не все то золото, что блестит. А ведь иногда искушение столь велико. Сегодня есть шанс, что поддавшись ему, вы сможете приобрести нечто, жизненно вам необходимое.
Козерог
Сегодня в вас проснется дух первооткрывательства, и вы отправитесь в ближайший лес искать места, где еще не ступала нога человека, дабы именно туда и наступить.
Водолей
Сегодня вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Бестолку - логика тоже не всесильна, практически всякое решение включает элемент интуиции.
Рыбы
Сегодня очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с имяреком - считайте, день удался.