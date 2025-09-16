Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня обычно свойственная вам застенчивость будет забыта. Вы удивитесь, насколько легко вам будет заговорить с незнакомцем как со старым другом. Возможно, вы приобретете новых друзей.
Телец
Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.
Близнецы
Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.
Рак
Сегодняшний день может оказаться очень и очень непростым. Необдуманные слова, сказанные вами накануне, могут преподнести вам в извращенном варианте, и вам целый день придется расхлебывать последствия незначительной оплошности.
Лев
Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе. Однако, вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.
Дева
Сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, слава богу, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
Весы
Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии. Не поддавайтесь ему, лучше оцените разнообразие.
Скорпион
Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
Стрелец
Не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня, вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.
Козерог
Сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
Водолей
Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они-де не железные.
Рыбы
Сегодня вы станете центром всеобщего внимания. Наверное, сделаете что-нибудь хорошее. Нельзя же предположить, что вы будете привлекать его своим дурным поведением.