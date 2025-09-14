Время перемен и удачи: 15 сентября открывает новую эру для трех знаков зодиака
Луна в Раке ознаменует начало чего-то нового как минимум для трёх знаков зодиака. Этот транзит кажется мягким, но в нём есть сила, которую можно почувствовать всем телом. Три знака зодиака особенно это ощутят, пишет yourtango.com.
Рак
Когда Луна входит в ваш знак, начинается новый цикл удачи для вас, Рак. Вы чувствуете себя сильнее, лучше понимаете, чего хотите от жизни, и яснее осознаёте свой путь.
15 сентября вы заметите, что возможности сами выстраиваются в нужном порядке, что может вас удивить. Приятно видеть, как дела идут вам на пользу, Рак, и вы будете благодарны, что всё начинает складываться.
Будь то отношения или личностный рост, энергия этого дня поддерживает и благосклонна к вам. Это начало более светлой эпохи в вашей жизни. Вселенная показывает вам, что ваша удача кроется в доверии к циклам, которые ведут вас вперёд.
Дева
Луна в Раке приносит удачу, Дева, и вы ощутите это в сфере безопасности и уверенности. В это время вы заметите, что становитесь более уверенными в своих решениях и спокойными по поводу того, куда движется ваша жизнь.
15 сентября многое изменится для вас, и многое из происходящего поддерживается вашей способностью адаптироваться. Эмоционально вы сильны, и именно это является ключом к удаче. Вы больше не чувствуете себя застрявшими в неопределённости. Наоборот, вы готовы принимать новые вызовы, ведь знаете, что справитесь с ними.
Рыбы
Хотя вы и так эмоционально глубоки, Рыбы, во время транзита Луны в Раке вы сможете использовать свои эмоции, чтобы найти гармонию с собой и окружающими. Этот период принесет доверие как в домашних, так и в профессиональных ситуациях.
Вы находитесь в гармонии с происходящим вокруг, и часто проявляете эмпатию. Вы чувствуете глубоко, что иногда причиняет вам боль. Но не в этот раз. 15 сентября Вселенная показывает вам, что можно быть эмоциональным и при этом рациональным и уверенным в себе.