Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Будьте готовы к авралу, он вполне может случится. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.
Телец
Сегодня вас будет поджидать счастливый случай. Однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятьями, он может напугаться и убежать. Обидно будет...
Близнецы
Сегодня вас ожидает довольно напряженный во всех отношениях день. К нему следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.
Рак
Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто, посему, во избежание каких бы то ни было последствий, от острословия придется отказаться.
Лев
Не стоит затевать пустые споры. Они и делу повредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей, пока они окончательно не погребли под собой истину.
Дева
Постарайтесь сегодня не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень долго.
Весы
Сегодня количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров, однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.
Скорпион
Сегодняшний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным. Не делайте нынче крупных покупок - есть риск, что они окажутся неудачны.
Стрелец
Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты - нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.
Козерог
Состояние вашего здоровья зависит исключительно от вас самого, и, следовательно, если оно вам не совсем безразлично, пора уделить ему некоторое внимание. Да здравствует профилактика!
Водолей
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.
Рыбы
Сегодня вы можете познакомится с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто таки чарующие перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.