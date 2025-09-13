Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Избавьтесь от того хлама, который навевает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика.
Телец
Сегодня ваше настроение и самочувствие будет находиться в большей зависимости от окружающих, чем обычно. Если вас не встречают с распростертыми объятьями, лучше удалитесь сразу, дабы не мучаться головной (или еще какой) болью впоследствии.
Близнецы
Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками! Но, увы. Придется речь готовить в письменном виде.
Рак
Вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух напоен ароматом благожелательности. День этот чреват началом дружбы или романа. Ваша сила находится в вашей способности давать.
Лев
Сегодня вам очень полезна будет способность обобщать. Если пытаться вникнуть во все то бесконечное количество мелких, но значимых компонентов картины по отдельности, можно и с ума сойти нечаянно.
Дева
Сегодня ваши собственные потребности должны стать задачей первостепенной важности. Остальные подождут.
Весы
Сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она не была. Но день, как назло, обещает быть на редкость мирным, и проявить свои способности во всей красе вам, скорее всего, не доведется.
Скорпион
Сегодня вы будете вольной птицей, никакие дела или обязательства не будут вас держать. Летайте в свое удовольствие.
Стрелец
Сегодняшний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться.
Козерог
Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение.
Водолей
Сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса были и проблемы, вы же рискуете приобрести определенную репутацию, которую на редкость трудно будет поддерживать в дальнейшем.
Рыбы
Сегодня вам не стоит подвергать себе перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой.