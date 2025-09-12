Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.
Телец
Внимательно следите сегодня за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказаться значительно откровеннее, нежели их хозяин, а во-вторых, попадаются, знаете ли, такие интересные экземпляры...
Близнецы
Сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит настроения.
Рак
Безусловно, именно с хаоса все и начиналось, однако, устраивая хаос в собственной жизни, не стоит надеяться на то, что это в обязательном порядке станет началом чего-то нового и прекрасного. Чуть-чуть порядка вам не помешает.
Лев
Сегодня вы будете неистовы, и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий с необратимыми последствиями.
Дева
Сегодня вы будете идеальным объектом обучения. Память и внимание ваше обострятся. Используйте это время с толком, такие дни выпадают нечасто.
Весы
Сегодня вам, возможно, придется уступить чьей-то настойчивости. Конечно, можно и посопротивляться, но в этом не будет особого смысла, ибо рано или поздно вы все равно согласитесь и ваше нынешнее упрямство просто приведет к потере времени.
Скорпион
Сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто кроме вас о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.
Стрелец
Не бойтесь сообщить о своих чувствах человеку, к которому вы их питаете (это касается любого вида чувств). Сегодня как раз тот день, когда это следует сделать.
Козерог
Сегодняшний день будет похож на соревнования по бегу с препятствиями. Они будут мелкими, но их будет много.
Водолей
Сегодня вы с горечью обнаружите, что "делу - время, потехе - час", а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.
Рыбы
Сегодня имеет смысл заняться делом, которое вы в сердцах бросили на прошлой неделе. Должно получиться.