Дети прошлого против детей настоящего: что выдержали поколения X и миллениалы, а сегодняшние подростки не потянут

Поколение X — это люди, родившиеся примерно с 1965 по 1980 год.

Миллениалы, или Поколение Y, — это поколение людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 год

Поколение Z (зумеры) — это люди, родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х годов.

Поколение Альфа — это поколение людей, родившихся примерно с 2010 до середины 2020-х годов.