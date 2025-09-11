Дети прошлого против детей настоящего: что выдержали поколения X и миллениалы, а сегодняшние подростки не потянут
Если вы выросли в 70-х, 80-х или 90-х — вы настоящий боец. Так считают пользователи TikTok, обсуждающие, через какие испытания пришлось пройти детям тех лет, и что, по их мнению, просто "сломало бы" нынешних подростков из поколений Z и Альфа.
Опрос запустил блогер @mrmonkeeman951, спросив: «Поколение X и миллениалы, что такого мы пережили в детстве, что сегодня детей бы эмоционально уничтожило?» Ответы оказались неожиданно жёсткими и очень ностальгическими.
Среди «травмирующего опыта» прошлого:
- легендарная игра в вышибалы, в которую мячом били безжалостно (современные дети играют в мягкую, безопасную версию);
- бесконечное письмо от руки черновиков и финальных вариантов исключительно ручкой;
- мозоли и шишка на среднем пальце от ручки;
- умение скучать по-настоящему, без гаджетов и развлечений;
- нянчить малышей в 12 лет, потому что других вариантов «няни» не было;
- пользоваться плёночными фотоаппаратами, не зная, что получилось, пока не проявишь;
- целый день в школе без бутылки воды;
- искать ответы не в Google, а спрашивая людей или роясь в библиотечных карточных каталогах;
- поездки в машине с курящими родителями и без ремней безопасности;
- просмотр сериалов строго по расписанию, без прокрутов и повторов;
- ориентирование в городе без GPS, по памяти или по картам из каталогов;
- случайные радости — любимая песня по радио или фильм, который покажут только один раз;
- макияж по инструкциям из журнала, где были только тексты без картинок;
- сидение под дверью несколько часов, если забыл ключ;
- еда «что поставили на стол» без права выбора;
- один общий домашний телефон, подслушивающие родители и звонки друзьям через их мам и пап;
- запоминание номеров телефонов и адресов;
- походы с пачкой CD в плеере вместо Spotify;
- три жизни в игре и никакого сохранения;
- перематывание кассет карандашом и обязательный ритуал «верни VHS назад»;
- металлические педали на велосипедах, разбитые голени и езда босиком;
- обёртка для учебников из бумажных пакетов и газет;
- поиск работы личным походом и заполнением бумажной анкеты;
- заказы по каталогу с ожиданием 6–8 недель;
Многие отмечают: сегодняшние дети, привыкшие к смартфонам, мгновенному интернету и заботливым родителям, вряд ли выдержали бы такой «олдскульный» режим. А для тех, кто вырос в прошлом веке, все это стало частью характера и источником ностальгии.
Поколение X — это люди, родившиеся примерно с 1965 по 1980 год.
Миллениалы, или Поколение Y, — это поколение людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 год
Поколение Z (зумеры) — это люди, родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х годов.
Поколение Альфа — это поколение людей, родившихся примерно с 2010 до середины 2020-х годов.