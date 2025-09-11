Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечение нет времени или желания, просто зайдите к кому-нибудь в гости, тоже неплохо.
Телец
Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план.
Близнецы
Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято, и вы не хотите ничего менять, то следует быть осторожным и всячески избегать лиц противоположного пола.
Рак
Сегодня вы совершенно спокойно можете позволить себе расслабиться и не делать того, чего вам делать не хочется. Особо тяжких последствий ваша сегодняшняя ленность иметь не будет.
Лев
Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который, при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель.
Дева
Сегодня победа должна оказаться в ваших руках, она не может достаться никому другому. Однако, будьте готовы вовремя остановиться, вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
Весы
Сегодня искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Тем более, что прибыль будет не так уж и велика.
Скорпион
Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
Стрелец
Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны - вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
Козерог
Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель, так что будьте по возможности сдержанны.
Водолей
Сегодня к вам могут неожиданно вернуться старые и, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо - не нам судить. А хорошая встряска вам как раз была просто необходима.
Рыбы
Сегодня вы можете оказаться в той самой ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты в этом случае - довольно плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Если у вас нет своей, почему бы не воспользоваться чужой, коли она хороша?