Никто не любит среднее место в самолете. Эксперт объяснил, кому должны достаться подлокотники

Недавний спор возник после вирусной темы на Reddit, где две сестры рассказали о полёте, сидя по обе стороны от одной пассажирки. Они описали, как передавали друг другу закуски и телефоны на протяжении всего рейса, что сильно раздражало женщину между ними. В конце концов она сделала им замечание, назвав такое поведение невежливым. Некоторые пользователи Reddit встали на сторону сестёр, но большинство комментаторов согласились, что этикет на борту самолётов становится всё хуже, пишет DailyMail.