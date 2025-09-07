Никто не любит среднее место в самолете. Эксперт объяснил, кому должны достаться подлокотники
Эксперт по поездкам призывает пассажиров освежить свои знания о правилах поведения в самолёте и разъяснил, кому именно полагаются подлокотники в среднем кресле.
Недавний спор возник после вирусной темы на Reddit, где две сестры рассказали о полёте, сидя по обе стороны от одной пассажирки. Они описали, как передавали друг другу закуски и телефоны на протяжении всего рейса, что сильно раздражало женщину между ними. В конце концов она сделала им замечание, назвав такое поведение невежливым. Некоторые пользователи Reddit встали на сторону сестёр, но большинство комментаторов согласились, что этикет на борту самолётов становится всё хуже, пишет DailyMail.
От споров из-за смены мест до конфликтов за подлокотники — эксперт по путешествиям Лукас Холтер из Airport Taxi Hub отмечает, что полёты теперь больше про выживание рядом с соседями, чем про пункт назначения.
Он пояснил: «Многие из нас видели, как взрослые устраивают настоящие истерики из-за подлокотников и как семьи рассаживаются по разным местам, потому что кто-то отказался поменяться креслом. Стресс от путешествий, кажется, стирает базовые манеры, но немного внимания к окружающим творит чудеса».
Что касается подлокотников, эксперт категорично утверждает: пассажир в центральном креле имеет право на оба подлокотника. «Окно получает стену, проход — подлокотник у прохода, а среднее кресло — оба средних подлокотника. Всё просто», — добавил он.
Лукас также дал несколько советов по этикету, чтобы полёт был комфортным для всех. Он рекомендовал вежливо спрашивать, если хотите поменяться местами, и спокойно принять отказ.
«Дебаты о смене мест становятся всё более токсичными. Помните, каждый платил за своё место. Вежливый вопрос — это нормально, но давление или агрессия при отказе — совершенно недопустимы», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, он посоветовал пассажирам держать обувь на ногах, соблюдать базовую гигиену и проверять место сзади перед тем, как откинуть спинку кресла, особенно во время подачи еды.
Пассажиры также должны размещать багаж в выделенном верхнем отсеке и держать личные вещи в пределах своего места. «Верхнее багажное пространство — это ценный ресурс. Не занимайте три секции, когда можно разместить всё компактно. И упаковывайте вещи так, чтобы необходимые предметы были под рукой», — объяснил Лукас.
Также он рекомендовал использовать наушники для развлечений и следить за уровнем шума, особенно при телефонных разговорах. Эксперт Airport Taxi Hub добавил: «В зависимости от длительности полёта пассажиры могут сидеть рядом часами. Ваши развлекательные привычки не должны становиться развлечениями для всех вокруг. Берите хорошие наушники и минимизируйте телефонные разговоры».