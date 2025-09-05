ВИДЕО: в соцсетях Ригу назвали депрессивным городом, сравнив ее с Москвой 1995 года

В схожем мрачном настроении недавно в Instagram появилось видео, снятое уже в Риге. На нем — заснеженные пейзажи, хотя до зимы еще нужно подождать, и неизвестно, когда у нас снова выпадет столько снега. Тем не менее это довольно депрессивное видео набрало 17 тысяч отметок «нравится», а также множество комментариев, вызвавших дискуссию о том, что Рига напоминает Москву 1995 года.