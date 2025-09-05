ВИДЕО: в соцсетях Ригу назвали депрессивным городом, сравнив ее с Москвой 1995 года
Окружающая среда влияет на человека разными способами — физически, психологически и социально. Мы, возможно, даже не замечаем, насколько наши мысли, поведение и самочувствие связаны с той средой, где мы живем, работаем или отдыхаем.
Самый депрессивный город
На то, что чрезмерно урбанизированная городская среда может вызывать перегрузку, тревожность и даже ощущение изоляции, обратил внимание автор одного из профилей в социальной сети Instagram. Он опубликовал видео о, по его мнению, самом депрессивном городе в мире — Норильске, Россия.
Норильск — это город в северной части Красноярского края России. Там живет около 180 тысяч человек, и это второй по величине город за Полярным кругом после Мурманска. Он расположен за Северным полярным кругом, в южной части Таймырского полуострова, примерно в 90 километрах к востоку от реки Енисей.
В схожем мрачном настроении недавно в Instagram появилось видео, снятое уже в Риге. На нем — заснеженные пейзажи, хотя до зимы еще нужно подождать, и неизвестно, когда у нас снова выпадет столько снега. Тем не менее это довольно депрессивное видео набрало 17 тысяч отметок «нравится», а также множество комментариев, вызвавших дискуссию о том, что Рига напоминает Москву 1995 года.
Что говорят комментаторы о Риге:
- «Я люблю Ригу, но вы, по сути, показали территорию у железнодорожного вокзала, которая довольно запущена и до сих пор хранит советскую атмосферу. Остальная часть города совсем другая — Рига красивая и живая».
- «Эта атмосфера невероятно советская! Даже спустя столько лет».
- «Похоже на Россию».
- «Молодцы, поймали солнечную погоду! А то, когда пасмурно, у нас довольно тягостно...»
- «Рига летом — настоящая красавица, особенно Старый город и центр».
- «Выглядит как Москва 1995 года. Нет, это Рига 2025 года — столица свободного европейского государства, развитого во всех демократических аспектах».
- «Да... Эта застройка портит вид везде, где появляется. И местные власти интересны — почему все не привести в порядок? Почему до сих пор приходится бороться с пережитками прошлого?»
- «В Риге не везде так. Здесь есть и современные районы, небоскребы, Старый город с европейской атмосферой. Правда, часов в четыре вечера уже начинает темнеть».
Советская застройка в Риге
В советские годы (1940–1991, с перерывом на войну) в Риге активно формировалась архитектурная среда, соответствующая идеологии СССР, функциональным потребностям и политике массовой урбанизации.
Ее основные черты:
- Массовые жилые микрорайоны — большинство построено с 1960-х по 1980-е годы из панелей («хрущевки», позже «брежневки»).
- Прагматичный и однообразный дизайн — главная цель заключалась в обеспечении максимального количества квартир, а не в эстетике.
- Типичные районы: Пурвциемс, Иманта, Зиепниеккалнс, Плявниеки, Кенгарагс и др.
- Монументальная архитектура в центре — например, здание Академии наук Латвии (1947–1961), возведенное в стиле «сталинского ампира», часто называемое «сталинским тортом».
- Широкие улицы и большие открытые пространства — нередко создавались с военными или идеологическими целями (например, для проведения парадов).