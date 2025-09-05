Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сегодня сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться, как к капризному ребенку.
Телец
Сегодня вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Прежде всего - необходимое, затем уж факультативное. Все вместе не успеете.
Близнецы
Учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Сегодняшний день может оказаться весьма урожайным на таковые.
Рак
Вы сегодня, наконец, сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Правда, придется постараться, процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии.
Лев
Сегодня вы будете действовать с энергией, которая не сможет не удивить тех, кто вас знает. Их изумление, в свою очередь, еще сильнее подстегнет вашу активность. Будьте осторожны со здоровьем, вы рискуете перетрудиться.
Дева
Ваше плечико кому-то очень понадобится сегодня. На нем будут плакать. Оденьтесь соответствующе.
Весы
Ваша сила растет. Сегодня все будет подчиняться вашему слову, о что-то, возможно, и взгляду. Хороший день для занятий телекинезом.
Скорпион
Сегодня вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валится из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите хорошей новости.
Стрелец
Сегодня вам следует быть жестким. Судьба вас нынче не слишком балует, так зачем же давать поблажки окружающим?
Козерог
Остерегайтесь внезапных решений и, тем паче, необдуманных действий. Пока Луна находится в нынешнем положении, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла.
Водолей
Вам не нужно каким бы то ни было образом объяснять свое поведение, однако если вы его перемените, никто на вас не обидится.
Рыбы
Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность.