5 знаков зодиака, которые могут сейчас испытывать финансовые трудности, но обречены стать богатыми

Сатурн сейчас в вашем знаке, и хоть это было порой тяжело, он помогает вам серьезно относиться к будущему. Вы учитесь организовывать, планировать и расставлять приоритеты — не самые любимые ваши занятия, но чем больше вы их практикуете, тем увереннее себя чувствуете. Ваше богатство не придет от подражания другим. Оно придет от того, что вы превратите свой уникальный голос, взгляд или талант в то, за что люди готовы платить. Туман рассеивается. 2026 год обещает быть для вас финансово успешным, а 2025-й — лишь тренировка.