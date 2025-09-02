5 знаков зодиака с самыми удачными гороскопами в сентябре 2025 года

Сентябрь станет одним из лучших месяцев для Дев. Вход Сатурна в Рыбы 1 сентября может активировать внутреннего критика, но если вы усвоили уроки Сатурна в Овне, вы поймете, что вера в себя — ключ к успеху. 7 сентября, во время полной Луны и частичного лунного затмения, вы сможете переосмыслить достижения прошлого года и возродить забытые мечты. 18 сентября Меркурий в Весах принесет удачу в финансовой сфере, а 19 сентября Венера в вашем знаке подчеркнет вашу привлекательность и поможет наладить социальные контакты. 21 сентября новолуние в Деве стимулирует создание нового жизненного пути, а 22 сентября Марс в Скорпионе мотивирует воплощать идеи в жизнь. Сентябрь — время сиять и укреплять свои позиции.