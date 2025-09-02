5 знаков зодиака с самыми удачными гороскопами в сентябре 2025 года
В сентябре 2025 года пять знаков зодиака будут наслаждаться самыми удачными прогнозами на протяжении всего месяца. Хотя будут возникать трудности, они лишь помогут раскрыть свои сильные стороны.
1 сентября Сатурн снова вошел в Рыбы, возвращая нас к событиям, начавшимся несколько лет назад при первом вхождении планеты в этот знак. 2 сентября Меркурий вступает в Деву — отличное положение для планеты коммуникаций, которое принесет новые идеи и поможет принимать более логичные решения.
7 сентября полная Луна в Рыбах станет частичным лунным затмением, открывая новые уроки через этот узловой транзит. 18 сентября Меркурий переходит в Весы, а 19 сентября Венера — в Деву. 21 сентября новолуние в Деве поможет расставить приоритеты в заботе о себе, а 22 сентября Марс войдет в Скорпиона, придавая энергию и мотивацию. Этим знакам зодиака предстоит трансформационный и вдохновляющий месяц, поскольку сезон затмений раскрывает их истинный потенциал, пишет сайт yourtango.com.
Дева
Сентябрь станет одним из лучших месяцев для Дев. Вход Сатурна в Рыбы 1 сентября может активировать внутреннего критика, но если вы усвоили уроки Сатурна в Овне, вы поймете, что вера в себя — ключ к успеху. 7 сентября, во время полной Луны и частичного лунного затмения, вы сможете переосмыслить достижения прошлого года и возродить забытые мечты. 18 сентября Меркурий в Весах принесет удачу в финансовой сфере, а 19 сентября Венера в вашем знаке подчеркнет вашу привлекательность и поможет наладить социальные контакты. 21 сентября новолуние в Деве стимулирует создание нового жизненного пути, а 22 сентября Марс в Скорпионе мотивирует воплощать идеи в жизнь. Сентябрь — время сиять и укреплять свои позиции.
Рыбы
С 1 сентября Сатурн снова вошел в ваш знак, помогая переосмыслить опыт последних лет. 7 сентября полная Луна в Рыбах поддержит процесс закрытия старых жизненных глав и привлечет поддержку и любовь. Венера в Деве с 19 сентября принесет спокойствие и гармонию в отношения, а 22 сентября Марс в Скорпионе даст энергию для финансового роста. Начало сезона Весов способствует расширению социальных связей и укреплению отношений.
Козерог
Сентябрь обещает Козерогам один из лучших месяцев и возможность заложить фундамент для будущих карьерных целей. Сатурн в Рыбах с 1 сентября помогает в работе над проектами и финансовой дисциплине. Полная Луна 7 сентября и частичное солнечное затмение 21 сентября принесут новые идеи и трансформацию философии жизни. 22 сентября Марс в Скорпионе изменит повседневные привычки, а сезон Весов сосредоточит внимание на карьерных достижениях.
Телец
В сентябре главным станет романтическое направление. Сатурн в Рыбах и лунное затмение 7 сентября помогают ценить дружбу и любовь, а также переосмыслить прошлое. Меркурий в Весах 18 сентября принесет сюрпризы в финансовой сфере, Венера в Деве 19 сентября усилит романтическую энергетику, а 22 сентября Марс в Скорпионе добавит страсти и химии в отношения. Сезон Весов с 23 сентября способствует раскрытию творческого потенциала.
Скорпион
С Венерой во Льве в начале сентября вы окажетесь в центре внимания. 1 сентября Сатурн входит в Рыбы, а 7 сентября полное лунное затмение в Рыбах добавит очарования и романтики. 18 сентября Меркурий в Весах даст время для анализа прошлого, а 19 сентября Венера в Деве вместе с Новолунием 21 сентября поможет воспользоваться выраженной энергией для самопознания и медитации. 22 сентября Марс в Скорпионе принесет плоды в делах, если действовать терпеливо и вкладывать любовь в свои начинания. Сезон Весов с 23 сентября позволит восстановить внутренний баланс и подготовиться к новым возможностям.