Как часто в Латвии у алтаря говорят "нет" и как справиться с паникой в день свадьбы? Рассказывает ведущий мероприятий

Но что, если у алтаря все же не прозвучит «да»? Марис признается, что на практике такие случаи крайне редки. «Лично я не встречал, чтобы кто-то сказал "нет". Чаще это какой-то шутливый момент или замешательство, которое в итоге заканчивается "да". Я слышал, что теоретически церемонию нужно прервать, если жених или невеста четко сказали "нет". Тогда церемонию нельзя продолжить, и пару нужно будет регистрировать заново. Но в реальной жизни, насколько мне известно, обычно переспрашивают еще раз, чтобы убедиться, что это не была шутка», — рассказывает он.