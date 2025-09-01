Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня свободу ваших действие ничто не будет ограничивать. Если же что-то все-таки попытается - гоните прочь, вы имеете на это полное право.
Телец
Семя, посаженное вами так давно, что вы уже не сможете вспомнить о чем речь, сегодня может дать всходы. Напрягите память и постарайтесь, не заметив, случайно не затоптать их.
Близнецы
Приготовьте, на всякий случай, жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.
Рак
Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это - правда, настроения она не улучшит.
Лев
Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.
Дева
Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой (не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия) и элементом внезапности. На простую же просьбу вам скорее всего ответят отказом.
Весы
От того, с какими людьми и о чем вы будете сегодня говорить, во многом зависит, как сложится ваша судьба на ближайшие пару недель. Выбирайте собеседников повнимательнее.
Скорпион
Не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые.
Стрелец
Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли. А то унесет еще в тридевятое царство.
Козерог
Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.
Водолей
Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту.
Рыбы
Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.