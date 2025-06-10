Пляжи Юрмалы: разные миры на одном побережье

Пляжный волейболист Александр Самойлов рекомендует: «Если говорить о том, что мне больше всего нравится в Юрмале и что я обязательно советую другим, — это пляж в Лиелупе! Мне очень нравится, что там лес прямо у моря и ни одного здания. Я был на многих пляжах по всему миру — такого нет нигде. Это настоящее чувство — быть наедине с природой».