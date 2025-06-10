Пляжи Юрмалы: разные миры на одном побережье
Любителям пеших прогулок по песку Юрмала предлагает уникальную возможность — 24 километра побережья, 12 пляжей и у каждого свой ритм и атмосфера.
Люди разные — одни любят шум и движение, другим ближе тишина и покой. Юрмала уникальна тем, что ее пляжи столь разнообразны, что каждый, кто любит солнце, море и шелест сосен, найдет здесь свой уголок.
Пляж в Майори — это живой курортный центр с оживлением, пляжными кафе и легкой богемной атмосферой.
Дзинтари привлекают любителей культуры: рядом концертный зал, пляжные рассветные концерты и традиционные выставки прямо у кромки воды.
Булдури идеально подойдут для спокойного семейного отдыха, а пляж в Лиелупе дарит ощущение близости к нетронутой природе, где царят тишина и простор.
Дубулты объединяют активный отдых на свежем воздухе с превосходной гастрономией — от вкусов Кавказа до блюд, отмеченных в гиде Michelin. Яундубулты и Пумпури превращаются в зону благополучия и прогулок по дюнам.
Меллужи и Асари выбирают те, кто ищет уединения, а пляж в Вайвари с его размеренным ритмом стал популярным местом для реабилитации и телесных практик. Каугури дышат в ритме городской жизни, а Яункемери позволяют по-настоящему прочувствовать медленную силу природного восстановления.
Пляжный волейболист Александр Самойлов рекомендует: «Если говорить о том, что мне больше всего нравится в Юрмале и что я обязательно советую другим, — это пляж в Лиелупе! Мне очень нравится, что там лес прямо у моря и ни одного здания. Я был на многих пляжах по всему миру — такого нет нигде. Это настоящее чувство — быть наедине с природой».