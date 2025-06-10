Для любителей активного отдыха Юрмала предлагает водные развлечения, приключения и прогулочные тропы

Режиссер рекламных роликов, музыкальных клипов и концертных шоу Papa Chi рекомендует: "Одно из мест, которое обязательно стоит открыть для себя в Юрмале, — это тропинки в дюнах от Яундубулти до Каугури. Особенно, если есть возможность проехать их на велосипеде типа fatbike. Он отлично подходит как для лесных троп, так и для песчаного побережья".