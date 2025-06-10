Для любителей активного отдыха Юрмала предлагает водные развлечения, приключения и прогулочные тропы
Любителям активного отдыха Юрмала предлагает самые разнообразные водные аттракционы в море, Лиелупе и других водоемах, приключенческие тропы в лесу и даже прогулки по болоту.
Люди делятся на две группы — тех, кто любит загорать на пляже и купаться в солнечных ваннах, и тех, кому это не по душе. Первые едут в Юрмалу ради привычного пляжного отдыха, вторые — тоже едут в Юрмалу, но ради приключений. Юрмала подходит всем.
Кемерское болото приглашает в поход в болотных лыжах. Маршруты пролегают вдоль озер и трясин, а опытные гиды рассказывают об обитателях болот, растительности и процессе формирования этой уникальной экосистемы. Еще один способ насладиться пейзажем — спокойное SUP- или каяк-путешествие на рассвете или закате. Такие прогулки предлагают компании Supfit, Advaita Adventures, FAB Adventures, BoardsYou, Rīgas laivas, Purva pasaule, Seakayak.lv и Purvu bridēji.
Для тех, кто уже выбрался из болота, Юрмальский парк водных лыж и вейкборда предлагает как активные водные развлечения, так и неспешные прогулки на SUP-досках и весельных лодках по Лиелупе. Детская страна счастья — Līvu akvaparks — один из крупнейших аквапарков Северной Европы. Здесь есть крытые бассейны и зона водных горок, а летом — открытый пляж под небом.
Любителям настоящих приключений стоит посетить Дзинтарский лесопарк, где среди сосен обустроены канатные трассы — в парке Jūrmalas Tarzāns и Jūrmalas tīklu parks.
Для тех, кто ищет острых ощущений, команда Ropejumping Latvia предлагает прыжки на веревке с башни Слокской бумажной фабрики (47 метров) — это самая высокая платформа в странах Балтии.
А для романтичного завершения дня и отдыха в Приедайне спортивно-развлекательный комплекс Seko saulei предлагает ночевку в палатках на деревьях, плавучую террасу, фитосауну, купель с пузырьками и разнообразный инвентарь для активного отдыха — лодки, SUP-доски и водные велосипеды.
Режиссер рекламных роликов, музыкальных клипов и концертных шоу Papa Chi рекомендует: "Одно из мест, которое обязательно стоит открыть для себя в Юрмале, — это тропинки в дюнах от Яундубулти до Каугури. Особенно, если есть возможность проехать их на велосипеде типа fatbike. Он отлично подходит как для лесных троп, так и для песчаного побережья".