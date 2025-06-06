Фитнес-тренер на запястье: тестируем Huawei Watch Fit 4

Начнем со спорта. Сразу предупрежу — я не самый активный атлет, но даже я нашел в Watch Fit 4 несколько хороших решений для ведения здорового и относительно спортивного образа жизни. Подсчет шагов и пройденного расстояния сегодня — само собой разумеющиеся функции, но часы время от времени предлагают также немного размяться. Ничего сложного — наклонись вот так, потянись эдак, сделай пару выпадов! В теории я и сам мог бы все это делать каждый день, но в рутине, конечно, забываю. И тогда совсем неплохо, если часы на запястье вдруг завибрируют и скажут: «Так, приятель, встань-ка с кресла и удели несколько минут вот таким упражнениям!» Знаете, довольно мотивирует! По крайней мере, на меня сработало. А там уже и дух соревнования просыпается — хочется сделать больше, заслужить похвалу от часов (да, понимаю, звучит глупо), а может, даже выйти за пределы обычных упражнений и, например, прокатиться на велосипеде или заняться чем-то подобным.