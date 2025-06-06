Фитнес-тренер на запястье: тестируем Huawei Watch Fit 4
Весит всего 27 граммов, имеет толщину всего 9,5 миллиметра и способен заменить фитнес-тренера и диетолога. Что это? Правильный ответ — умные часы Huawei Watch Fit 4. Ну, ладно, говорить, что часы полностью смогут выполнять все функции упомянутых специалистов — немного преувеличено, но со многими задачами они действительно справляются. И не только с ними.
Время для физкультуры
Компания Huawei уже много лет вкладывает серьезные средства в спортивные и медицинские лаборатории, которые проводят исследования, применимые при разработке умных устройств. В результате у нас появились смарт-часы с действительно впечатляющими возможностями.
Начнем со спорта. Сразу предупрежу — я не самый активный атлет, но даже я нашел в Watch Fit 4 несколько хороших решений для ведения здорового и относительно спортивного образа жизни. Подсчет шагов и пройденного расстояния сегодня — само собой разумеющиеся функции, но часы время от времени предлагают также немного размяться. Ничего сложного — наклонись вот так, потянись эдак, сделай пару выпадов! В теории я и сам мог бы все это делать каждый день, но в рутине, конечно, забываю. И тогда совсем неплохо, если часы на запястье вдруг завибрируют и скажут: «Так, приятель, встань-ка с кресла и удели несколько минут вот таким упражнениям!» Знаете, довольно мотивирует! По крайней мере, на меня сработало. А там уже и дух соревнования просыпается — хочется сделать больше, заслужить похвалу от часов (да, понимаю, звучит глупо), а может, даже выйти за пределы обычных упражнений и, например, прокатиться на велосипеде или заняться чем-то подобным.
Все это вполне возможно, потому что часы оснащены специальными программами для разных видов спорта. Например, для бега. В этом режиме устройство позволяет отслеживать почти все возможные параметры — от длины дистанции и скорости до маршрута (спасибо усовершенствованной системе GPS, которая помогает избежать сбоев, например, в подземных туннелях) и перепадов высоты. Похожие режимы есть и для ходьбы, велоспорта и даже плавания. Более того, часы заботливо предложат разогреться перед тренировкой и даже покажут, как это сделать.
У модели Watch Fit 4 Pro возможностей еще больше. Если бы я был гольфистом, то немедленно пошел бы в магазин за этими часами. Серьезно! Потому что в них есть программа, включающая данные о более чем 15 000 гольф-площадках по всему миру, что значительно упрощает игру. Ты видишь на запястье карту поля, расстояние до лунки и можешь продумывать свою стратегию. Еще одна особая «фишка» Watch Fit 4 Pro — режим плавания, который позволяет дайверу получать информацию обо всех параметрах на глубине до 40 метров.
Установив на смартфон приложение Huawei Health, получаем еще целый ряд бонусов, связанных со спортом и здоровьем. Тут и множество разнообразных программ с упражнениями, и несколько беговых планов, и йога-комплексы — и еще много всего. Я даже не все успел изучить. Но если у вас есть хоть малейшее желание заняться своей физической формой, то это приложение в паре с умными часами Huawei — отличная точка отсчета.
В здоровом теле — здоровый дух
Однако заниматься спортом нужно с умом, чтобы не навредить себе. И тут мы переходим к следующей важной функции Watch Fit 4 — мониторинг здоровья. Измерение пульса уже не новость, но технологии ушли дальше: теперь смарт-часы позволяют также отслеживать уровень кислорода в крови и предупреждают о возможных нарушениях сердечного ритма или аритмии, которые могут возникнуть из-за чрезмерной нагрузки. Если часы подают такой сигнал, лучше немного сбавить обороты и отложить новые спортивные рекорды. В версии Watch Fit 4 Pro дополнительно доступна функция ЭКГ.
Часы серии Watch Fit 4 также умеют отслеживать сон: они анализируют его глубину, следят за сердцебиением и дают понять, что вы недостаточно отдохнули. Во сне также проводится измерение вариабельности сердечного ритма (HRV), что помогает контролировать уровень стресса и восстановление после физических нагрузок. А чтобы спать крепче и засыпать быстрее, можно снова обратиться к приложению Huawei Health — оно предлагает включить успокаивающую музыку для сна: звуки природы и мягкие мелодии, которые убаюкивают.
К арсеналу здоровья стоит также отнести счетчик калорий. Умные часы напоминают о приемах пищи и предлагают фиксировать съеденные калории, чтобы не превысить норму. Если хочется, можно даже сфотографировать тарелку с котлетой и «добавить в отчет». Правда, тут нужна серьезная дисциплина: мне лично быстро наскучило считать все до грамма, и напоминания о еде начали немного раздражать. Но для педантичного следящего за весом человека — эта программа настоящая находка.
Дизайн как воплощение практичности
Huawei Watch Fit 4 имеет классический, сдержанный дизайн: тонкий корпус, прямоугольный дисплей. Умным часам вообще сложно придумать радикально новый облик — все подчинено функциональности. И это логично: устройство, предназначенное для физической активности, должно быть легким, удобным и прочным. И с этими задачами часы от Huawei справляются безупречно.
Время автономной работы, согласно характеристикам, составляет от семи до десяти дней, но это зависит от того, как часто вы активируете экран — он главный «пожиратель» энергии. Заряжается устройство быстро: уже через полчаса аккумулятор достаточно наполнен, чтобы часы работали еще несколько дней.
Учитывая, что я ежедневно пользуюсь устройствами на iOS, я немного опасался, будут ли смарт-часы легко совместимы с iPhone, но поводов для беспокойства не оказалось — все работает как по маслу и подключается с первого раза. Не вижу причин сомневаться в утверждении производителя, что с Android дела обстоят так же гладко.
Мне особенно понравилась одна не спортивная функция — дистанционное управление камерой смартфона. Очень удобно, если нужно сделать селфи, а рядом нет никого, кто мог бы нажать на кнопку. Просто устанавливаешь телефон, спокойно становишься в кадр и нажимаешь на экран часов. Все, фото готово! Еще одна полезная новинка — барометр, а сориентироваться на местности помогут полноцветные 3D-карты с прорисованным маршрутом и реалистичным отображением окружающей среды.
Но, пожалуй, главный козырь Huawei Watch Fit 4 — это цена: 149 евро за стандартную версию и 249 евро за Pro-версию. За такую цену и с таким набором функций найти что-то подобное на рынке будет очень непросто.