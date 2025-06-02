ФОТО: "Никогда не видел ничего подобного" - латвийцы остались в восторге от Фестиваля розового супа в Вильнюсе

Среди присутствующих был и латвийский инфлюенсер Андрей Чернуцкий (andrejko.epta), известный своими публикациями о «красной дорожке» в социальных сетях. В центре Вильнюса он организовал особую версию «красной дорожки для незнакомцев», приглашая позировать участников в розовых нарядах и их питомцев. Во время мероприятия он также сотрудничал с международными создателями визуальных эффектов (computer generated imagery, CGI) «Everyday We See» из Гонконга. «Я бывал на фестивалях по всему миру, но никогда не видел ничего подобного Фестивалю Розового супа в Вильнюсе, - сказал Андрейка. - Энергия, люди, любовь к этому культовому холодному супу - все это настолько сильно и радостно. Как латвиец, я люблю холодный суп, но литовцы возводят свою шалтибарщай-одержимость на другой уровень. Давайте будем честны – литовцы, возможно, немного безумнее нас по поводу своего розового супа. Может быть, пришло время и нам в Латвии организовать свою версию этого праздника!»