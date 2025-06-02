Фестиваль Розового супа в Вильнюсе (2025)
Столица Литвы Вильнюс окрасилась в ярко-розовые цвета, когда тысячи людей собрались, чтобы отпраздновать третий ежегодный Фестиваль Розового супа в Вильнюсе, ...
ФОТО: "Никогда не видел ничего подобного" - латвийцы остались в восторге от Фестиваля розового супа в Вильнюсе
В минувшие выходные столица Литвы Вильнюс окрасилась в ярко-розовые цвета, когда тысячи людей собрались, чтобы отпраздновать третий ежегодный Фестиваль розового супа в Вильнюсе, посвященный литовской версии холодного супа — шалтибарщай.
Центральным событием фестиваля этого года стал Парад розового супа, в котором приняли участие более 10 000 человек, одетых в розовые наряды, окрасившие улицы города в розовые оттенки. Гости из других городов и стран, в том числе из Латвии, присоединились, чтобы весело и ярко отпраздновать праздник любимого летнего блюда.
Розовое все!
На протяжении всего дня центр Вильнюса превратился в игривую розовую сказку: люди носили розовые парики, очки, рубашки и другие аксессуары. Улицы были заполнены горожанами и гостями, артистами, танцорами и духовыми оркестрами. Вернулась уже ставшая символом фестиваля 50-метровая горка для розового супа, которая подарила сотням посетителей возможность окунуться в красочный бассейн.
«Это был мой первый раз на Фестивале Розового супа в Вильнюсе, и мне это очень понравилось!» — сказала Агнесе, посетительница из Риги. «Весь город был розовым – люди, собаки, украшения. Все улыбались. Атмосфера была такой теплой и веселой! Вильнюс выглядел великолепно, и я уже хочу вернуться».
С телевизионной башни Вильнюса над городом был поднят огромный флаг розового супа, возвещавший, что этот день официально стал летним праздником. «Вильнюс – единственный город в мире, где проходит такой праздник», — сказала руководитель агентства по развитию туризма и предпринимательства города Go Vilnius Довиле Александравичене. «Фестиваль Розового супа уже не только для местных жителей – это радостное событие и для гостей из-за рубежа».
Латвийский инфлюенсер в Вильнюсе
Среди присутствующих был и латвийский инфлюенсер Андрей Чернуцкий (andrejko.epta), известный своими публикациями о «красной дорожке» в социальных сетях. В центре Вильнюса он организовал особую версию «красной дорожки для незнакомцев», приглашая позировать участников в розовых нарядах и их питомцев. Во время мероприятия он также сотрудничал с международными создателями визуальных эффектов (computer generated imagery, CGI) «Everyday We See» из Гонконга. «Я бывал на фестивалях по всему миру, но никогда не видел ничего подобного Фестивалю Розового супа в Вильнюсе, - сказал Андрейка. - Энергия, люди, любовь к этому культовому холодному супу - все это настолько сильно и радостно. Как латвиец, я люблю холодный суп, но литовцы возводят свою шалтибарщай-одержимость на другой уровень. Давайте будем честны – литовцы, возможно, немного безумнее нас по поводу своего розового супа. Может быть, пришло время и нам в Латвии организовать свою версию этого праздника!»
Праздник супа, полный движения, музыки и цвета
Фестиваль начался с вызова по поеданию розового супа – маршрута длиной 10,5 км, который проходил по улицам Вильнюса. В беге розовых официантов, напоминающем традиционные соревнования официантов в Париже и Мюнхене, местные официанты бежали по улицам с подносами, на которых стояли миски с розовым супом. Конкурсы костюмов, палатки с розовыми блюдами и живая музыка привлекли тысячи жителей и туристов, чтобы вместе отпраздновать блюдо, которое в Латвии так же популярно, как и в Литве. «Так же, как в Испании есть фестиваль помидоров La Tomatina и забег быков в Памплоне, так и в Вильнюсе теперь есть Фестиваль розового супа – полный красок, творчества и даже людей, скользящих с горки в огромную чашу розового супа», — добавила Довиле Александравичене.
Специальное розовое меню
Рестораны по всему городу предлагали специальные меню розового супа – от традиционных вариантов со свеклой и кефиром до современных вегетарианских или острых интерпретаций. Кафе также предлагали латте со свеклой, розовые пиццы и другие красочные блюда. Даже железнодорожный вокзал Вильнюса присоединился к празднованиям, приняв розовый облик и устроив особые розовые ужины.