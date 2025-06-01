Важные сообщения: 5 вещей, которые снятся не просто так

Сон, где вы не можете уехать, не успеваете на поезд или опаздываете на важную встречу — часто говорит о внутреннем сопротивлении переменам или ощущении, что жизнь “уходит вперёд” без вас. Это может быть подсознательное чувство, что вы не реализуете свой потенциал или боитесь сделать шаг. Возможно, пора задать себе честный вопрос: куда вы хотели бы двигаться — и что вас удерживает?