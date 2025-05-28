Lidl набирает шесть девушек для эксклюзивного футбольного лагеря в Швейцарии

Участие в розыгрыше возможно только через посредничество родителей или опекунов. Для участия в уникальном футбольном лагере «Lidl Youth camp», организованном «Lidl» и чемпионатом УЕФА по женскому футболу EURO 2025™, будут выбраны три победительницы, которым на момент начала лагеря будет от 14 до 17 лет (дата рождения должна быть в период с 26 июля 2008 года по 25 июля 2011 года).