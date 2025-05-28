Lidl набирает шесть девушек для эксклюзивного футбольного лагеря в Швейцарии
«Lidl» объявляет о возможности для шести девушек из Латвии бесплатно посетить молодежный футбольный лагерь «Lidl Youth camp Lidl», который организуется в рамках чемпионата УЕФА по женскому футболу EURO 2025™. Молодежный футбольный лагерь пройдет в Базеле (Швейцария) с 24 по 28 июля этого года и соберет 100 молодых женщин – энтузиасток футбола - из 20 европейских стран.
Правила подачи заявок можно найти на сайте «Lidl»: www.lidl.lv/c/lv-LV/lidl-youth-camp/s10071720. Регистрация на розыгрыш проходит до 1 июня 2025 года.
«Lidl» предлагает уникальную возможность следующему поколению женщин принять участие в общеевропейской футбольной и оздоровительной программе для девушек. Программа, организованная «Lidl», является частью официального партнерства с чемпионатом УЕФА по женскому футболу EURO 2025™ и разработана в сотрудничестве с кампанией УЕФА «WePlayStrong», направленной на продвижение и развитие женского футбола по всей Европе.
«Lidl Youth camp» — это специально разработанная программа, которая объединит 100 девушек в возрасте от 14 до 17 лет из 20 европейских стран для бесплатного участия в трехдневном футбольном и оздоровительном лагере. Лагерь приурочен к неделе финального турнира женского чемпионата по футболу EURO 2025™ и состоится с 25 по 28 июля в Базеле (Швейцария).
В молодежном лагере «Lidl» девушки узнают, что личностный рост происходит не только на поле, он происходит внутри каждой из нас каждый раз, когда нам предоставляют возможность, поддержку и необходимые навыки для преодоления вызовов.
Будучи одним из крупнейших розничных продавцов продуктов питания, «Lidl» понимает, что необходимо для повышения эффективности как на поле, так и за его пределами. Молодежный лагерь «Lidl» будет посвящен не только футболу - полученный опыт и развитые навыки пригодятся девушкам как в игре, так и в повседневной жизни.
«Футбол как один из самых популярных видов спорта объединяет людей, и «Lidl Youth camp» для девушек со всей Европы подтверждает стремление «Lidl» вдохновлять людей на активный и здоровый образ жизни, а также содействовать равным возможностям для женщин в спорте. С помощью этой программы мы хотим вдохновить новое поколение игроков следовать своей страсти к футболу и получить незабываемые впечатления во время лагеря», - заявила руководитель департамента корпоративной коммуникации «Lidl Latvijа» Дана Хасана.
Многообразная программа лагеря
В лагере «Lidl Youth camp» для девушек подготовлена увлекательная программа:
• Тренировки на поле под руководством девяти лучших тренеров УЕФА;
• Семинары по осознанному питанию, адаптированному для поддержки физического развития и хорошего самочувствия молодых людей;
• Занятия по ментальному здоровью, направленные на развитие уверенности, устойчивости и эмоциональной силы;
• Участниц также ждут подарки – специальные футболки, бутылки для воды и другие приятные вещи.
И, конечно, неотъемлемой частью лагеря станут новые знакомства с молодыми женщинами со всей Европы и, что самое главное, море веселья и вдохновения.
Эта уникальная программа призвана помочь девушкам раскрыть свой потенциал, пробудить амбиции и укрепить уверенность в себе - всем вместе. Лагерь воплощает в себе более широкую миссию «Lidl» - вдохновлять людей вести активный и здоровый образ жизни, одновременно продвигая равные возможности для женщин в спорте.
Условия участия и запись
Участие в розыгрыше возможно только через посредничество родителей или опекунов. Для участия в уникальном футбольном лагере «Lidl Youth camp», организованном «Lidl» и чемпионатом УЕФА по женскому футболу EURO 2025™, будут выбраны три победительницы, которым на момент начала лагеря будет от 14 до 17 лет (дата рождения должна быть в период с 26 июля 2008 года по 25 июля 2011 года).
Каждую из выбранных участниц лагеря будет сопровождать одна выбранная ими подруга (девушка в возрасте от 14 до 17 лет, дата рождения должна быть в период с 26 июля 2008 года по 25 июля 2011 года).
Для участия в розыгрыше одному из родителей или опекунов необходимо заполнить заявку на сайте «Lidl Latvija», ответив на указанные в ней вопросы. Форму заявки можно найти здесь: www.lidl.lv/c/lv-LV/lidl-youth-camp/s10071720.
Регистрация на розыгрыш проходит до 1 июня 2026 года.
Имена победителей будут опубликованы не позднее 2 июня 2025 года на официальном сайте «Lidl Latvija». «Lidl» также свяжется с победительницами по электронной почте.
«Lidl» покрывает все дорожные расходы.
Программа «Lidl Youth camp» под руководством тренеров и экспертов УЕФА, авиабилеты, гостиница, питание, трансферы и другие расходы, необходимые для пребывания в лагере, будут полностью оплачены «Lidl». Также каждая участница лагеря получит в подарок билет на финальный матч чемпионата УЕФА по футболу среди женщин EURO-2025™.
Мы будем вместе вдохновлять молодое поколение футболисток
Эта инициатива отражает глубокую веру «Lidl» в силу спорта как инструмента социального влияния, а также постоянную приверженность предприятия поддержке женского футбола от основ до профессионального уровня на женском чемпионате EURO 2025™. Цель молодежного лагеря «Lidl» - вдохновить новое поколение девушек-футболисток на реализацию своих амбиций, расширение границ и развитие. Мы с гордостью говорим: «Мы в твоей команде!», поддерживая каждый шаг на пути к воплощению мечты.
Знаешь ли ты какую-нибудь девушку, которая мечтает стать еще лучше на футбольном поле и готова к незабываемым приключениям, наполненным футболом, новыми знакомствами и весельем? Тогда эта возможность именно для нее!