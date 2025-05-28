Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.
Телец
Вы сегодня будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем не только физической - всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.
Близнецы
В вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю, хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
Рак
Сегодняшний день будет полон делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые (но не запрещенные!) приемы.
Лев
Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.
Дева
Сегодня вам придется очень быстро шевелить мозгами. Обеспечьте надлежащий за ними уход, как бы не перегрелись.
Весы
Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями.
Скорпион
Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может - запорете.
Стрелец
Не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуется независимость и полное отсутствие эмоций.
Козерог
Сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем же откладывать?
Водолей
Сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффектности представления, то его лучше перенести на другой день.
Рыбы
Постарайтесь не вляпаться в неприятности, ибо сегодня есть что терять. Не давайте вещам и обстоятельствам ставить вас в безвыходное положение.