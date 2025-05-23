Кому из знаков зодиака в эти выходные лучше остаться дома и не "отсвечивать"

Для Козерогов май может быть временем испытаний, особенно в период с 10 по 25 мая. Возможны предательства, ссоры и конфликты, а также проблемы на работе. Астрологи советуют быть осторожными, следить за словами и избегать интриг . В выходные лучше провести время в уединении, чтобы избежать возможных неприятностей.