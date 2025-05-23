Кому из знаков зодиака в эти выходные лучше остаться дома и не "отсвечивать"
В выходные 24 и 25 мая 2025 года астрологи рекомендуют некоторым знакам зодиака воздержаться от активных действий и провести время в спокойной домашней обстановке.
♑ Козерог
Для Козерогов май может быть временем испытаний, особенно в период с 10 по 25 мая. Возможны предательства, ссоры и конфликты, а также проблемы на работе. Астрологи советуют быть осторожными, следить за словами и избегать интриг . В выходные лучше провести время в уединении, чтобы избежать возможных неприятностей.
♒ Водолей
У Водолеев в конце мая могут возникнуть проблемы с самочувствием из-за перехода Сатурна в знак Овна 25 мая. Также возможны неожиданные расходы и конфликты с токсичными людьми. Астрологи рекомендуют следить за рационом, режимом и избегать общения с недобросовестными личностями . Проведение выходных в спокойной домашней обстановке поможет избежать лишних стрессов.
♓ Рыбы
К концу мая у Рыб могут усилиться тревожные мысли, а окружающие начнут вести себя иррационально. Астрологи советуют сосредоточиться на личных делах и саморазвитии, избегая общения с людьми, чье поведение вызывает беспокойство . Выходные дома помогут восстановить внутреннее равновесие.
♎ Весы
Весам в конце мая стоит быть осторожными с финансами и избегать сплетен. Астрологи советуют не давать и не брать в долг, а также избегать обсуждения личных дел с малознакомыми людьми . Проведение выходных в спокойной обстановке поможет избежать неприятностей.
В целом, для этих знаков зодиака выходные 24 и 25 мая 2025 года будут более благоприятными, если провести их в уединении, занимаясь домашними делами, саморазвитием или просто отдыхая. Это поможет избежать возможных конфликтов и сохранить внутреннее равновесие.