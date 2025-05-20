Киров Липман: "У меня каждый день просят деньги!"

Об этом журналу Kas Jauns рассказал и сын Кирова — Филип Липман. По его словам, не только артисты, но и предприниматели обращаются за советом: "У папы очень большой круг знакомств, и все хотят с ним пообщаться. Кто-то просит деньги, кто-то — жизненный совет", — объясняет Филип. Он добавляет, что отец никогда не отключает телефон — ему можно дозвониться 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Исключение — 5 ноября, когда вся семья Липманов отправляется в любимый Дубай на празднование дня рождения Кирова. В этот день он не отвечает на звонки.