Киров Липман: "У меня каждый день просят деньги!"
Владельца латвийской фармацевтической империи Grindeks Кирова Липмана почти каждый день кто-то просит о финансовой помощи. Чаще всего — музыканты, художники, актеры...
Миллионер в этом месяце презентовал свою автобиографию, в которой рассказал, каким был его путь к статусу богатого и влиятельного человека. На презентации книги "Киров Липман. История жизни" в ресторане Whitehouse один из самых состоятельных людей Латвии признался, что к нему регулярно обращаются за материальной поддержкой.
Об этом журналу Kas Jauns рассказал и сын Кирова — Филип Липман. По его словам, не только артисты, но и предприниматели обращаются за советом: "У папы очень большой круг знакомств, и все хотят с ним пообщаться. Кто-то просит деньги, кто-то — жизненный совет", — объясняет Филип. Он добавляет, что отец никогда не отключает телефон — ему можно дозвониться 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Исключение — 5 ноября, когда вся семья Липманов отправляется в любимый Дубай на празднование дня рождения Кирова. В этот день он не отвечает на звонки.
От бедного детства — к статусу миллионера
Детство и юность Киров Липман провел в бедных послевоенных условиях, однако до сих пор хранит теплые воспоминания о матери и тех годах. В 1945 году он остался один с матерью Розой Липман — вернувшись в родную Лиепаю, они обнаружили, что отец, Хаим Липман, как и остальные родственники, погиб. Его родных, как и многих других евреев, убили нацисты. В автобиографии Липмана говорится, что до войны в Лиепае проживало около 7000 евреев, а после войны в живых остались лишь 25…
К своим первым шагам в трудовой жизни Киров приступил еще не достигнув 15 лет — он стал учеником слесаря на "Лиепайском линолеумном заводе". Он рано понял: деньги зарабатываются целеустремленным и тяжелым трудом. Ему не было и 20 лет, когда он уже стал мастером участка на заводе в Санкт-Петербурге, руководя 96 рабочими. Вернувшись в Латвию после учебы, он стал заместителем руководителя центра информации и вычислительной техники на заводе VEF по вопросам организации труда.
С началом перестройки и легализации частного бизнеса Киров основал кооператив VEF-Radio. В 1988 году кооператив победил в международном конкурсе на установку электронного табло для чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Минске. Именно этот заказ принес Кирову его первый миллион — в рублях.
В возрасте 51 года он зарегистрировал оптовую фирму LipLat, а в 1997 году вошел в первый список миллионеров Латвии. С тех пор имя Липмана неизменно сохраняет место в этом перечне. Позже он руководил заводом "Лиепайский металлург", 22 года возглавлял Латвийскую федерацию хоккея, а также стал председателем правления и крупнейшим акционером АО Grindeks с годовым оборотом более 300 миллионов евро. Заводы компании расположены в Риге, Словакии и Эстонии. В правлении Grindeks также его жена Анна и сын Филип, являющиеся совладельцами предприятия.
По-прежнему в хорошей форме
Киров благодарен своей матери за жизненно важные уроки. Она учила: никогда не показывай, что ты голоден, и не давай понять, что у тебя пустые карманы — людям должно казаться, что у тебя все хорошо.
На презентации книги Киров признался, что всего добился сам.
"Жизнь у отца была довольно тяжелой. Но он всего добился сам, и это теперь приносит ему удовлетворение", — добавляет Филип.
Кирову Липману сейчас 84 года, но он продолжает быть активным участником фармацевтической империи Grindeks. "Папа всю жизнь был активным, и сейчас он черпает силы, энергию и вдохновение в общении с людьми, в возможности помогать и делиться опытом. Он по-прежнему в хорошей форме", — говорит Филип.
У него с отцом с детства теплые и дружеские отношения: "Отец никогда не был строгим, относился ко мне с уважением и добротой. Он делился опытом, помогал, подсказывал, объяснял. Хоть он всегда много работал, ездил в командировки, был занят, он находил время, чтобы выслушать. Если возникала серьезная проблема — он сразу приходил на помощь".