Живущие в Италии давно заметили: почти любой турист всегда нарушает два правила при заказе еды в ресторане

Многие в Европе, в том числе в Великобритании, привыкли посыпать пармезаном любые пасты — и даже салаты. Но в Италии с этим строго. Самое главное правило — никакого пармезана с морепродуктами. Сильный и соленый вкус сыра способен перебить тонкие оттенки таких деликатесов, как креветки или моллюски. Это примерно как поливать стейк кетчупом.