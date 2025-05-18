Живущие в Италии давно заметили: почти любой турист всегда нарушает два правила при заказе еды в ресторане
Долго живущий в Италии британец обратил внимание на то, что почти все туристы не знают как минимум двух правил в итальянских ресторанах. Своими наблюдениями он поделился с изданием Express.
Вот несколько негласных правил итальянской кухни, которые могут удивить туристов — особенно тех, кто привык к более свободным трактовкам итальянских блюд у себя дома.
Капучино — только до 11 утра
Один из самых узнаваемых итальянских напитков — капучино, который обычно готовится из равных частей эспрессо, горячего молока и молочной пены, часто с посыпкой из какао. Но даже не думайте заказывать его после 11 утра — это считается настоящим кулинарным преступлением.
Капучино — сугубо утренний напиток, который принято пить с бриошью или печеньем "бискотти". После обеда или ужина капучино вызывает у итальянцев недоумение. Если хочется кофе в дневное или вечернее время — выбирайте эспрессо или макиато, в котором лишь капля молока.
Пармезан — не ко всему и не всегда
Многие в Европе, в том числе в Великобритании, привыкли посыпать пармезаном любые пасты — и даже салаты. Но в Италии с этим строго. Самое главное правило — никакого пармезана с морепродуктами. Сильный и соленый вкус сыра способен перебить тонкие оттенки таких деликатесов, как креветки или моллюски. Это примерно как поливать стейк кетчупом.
Пармезан подходит только к пастам с томатными, мясными или сливочными соусами. И чаще всего официант сам предложит сыр к подходящему блюду. Просить пармезан к неподходящей пасте — моветон.
Другие кулинарные табу
Ананас на пицце — воспринимается как нечто экзотическое и крайне странное. В Латвии, кстати, эту комбинацию почему-то любят. Курица в пасте — нет, это не классика итальянской кухни. Салат «"Цезарь" — вовсе не итальянское блюдо, а изобретение американской гастрономии.
В Италии строго чтят традиции и вкусовые сочетания. Нарушать эти неформальные правила — все равно что громко говорить в библиотеке: вы можете это сделать, но местные посмотрят с недоумением.