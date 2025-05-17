"Евровидение" дома: как латвийцы превращают финал в гастрономический праздник

Интересно, что выбор блюд на этот вечер в разных странах был особенно разнообразным. Блюда испанской кухни во время финала "Евровидения" чаще всего заказывают в Грузии, Хорватии и Люксембурге, между тем в ряде стран резко возрос спрос на блюда арабской и венгерской кухни. По всей Европе в целом наиболее часто заказываемой едой были бургеры, а в Австрии, Литве и Польше на позицию лидера вышла пицца. В Грузии зрители наслаждались шоу под шаурму, в то время как в Сербии отдавали предпочтение американской кухне — разнообразие культур в этот вечер можно было почувствовать не только на сцене, но и за столом.