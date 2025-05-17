"Евровидение" дома: как латвийцы превращают финал в гастрономический праздник
Компания Wolt проанализировала заказы более чем в 25 странах Европы во время финала "Евровидения" в период с 2022 по 2024 год, сравнив их с обычными заказами по субботам в мае.
Один из субботних вечеров в мае — финал "Евровидения" — вот уже несколько лет становится совместным праздником для семей и друзей. Как показывают данные компании Wolt, вечером в день финала "Евровидения" на платформе возрастает объем заказов еды, предназначенной для нескольких человек. Самым популярным временем заказов в прошлом году были вечерние часы с наибольшим приростом около 20:00 — непосредственно перед началом финала "Евровидения", когда дома накрывают стол и создают подходящую атмосферу, чтобы посмотреть выступления стран-участниц и поделиться комментариями с фанатами.
Наблюдения Wolt показывают, что привычки населения за последние годы не претерпели значительных изменений — особые события все чаще празднуют вместе, но без долгого приготовления еды на кухне. Вместо этого люди предпочитают заказывать разные блюда онлайн, заботясь о том, чтобы еда была всем по вкусу.
"Мы видим, что формат праздников и даже просмотра особых шоу меняется — люди предпочитают проводить их вместе — дома, в удобной, неформальной атмосфере, когда и еда становится частью общего опыта. Не стал исключением и финал "Евровидения" — как данные о заказах Wolt, так и социальные сети показывают, что эти вечера стали праздником совместного времяпрепровождения, когда мы делимся эмоциями, разговорами и едой", — объясняет руководитель Wolt в Балтии Мантас Ломсаргис.
Чем лакомятся зрители финала "Евровидения"?
Наряду с обычным выбором для вечера выходного дня, таким как бургеры, пиццы, кебабы и суши, в вечер финала "Евровидения" наблюдается заметный прирост заказов блюд, которыми удобно делиться, в том числе разных закусок, салатов и десертов. "Из заказов видно, что в этот вечер выбирают такие блюда, которыми удобно делиться в большой компании и которые подходят для неспешного наслаждения вечером перед экраном. Это свидетельствует о том, что заказы планируют с учетом вкусов компании и настроения вечера", — дополняет Ломсаргис.
Интересно, что выбор блюд на этот вечер в разных странах был особенно разнообразным. Блюда испанской кухни во время финала "Евровидения" чаще всего заказывают в Грузии, Хорватии и Люксембурге, между тем в ряде стран резко возрос спрос на блюда арабской и венгерской кухни. По всей Европе в целом наиболее часто заказываемой едой были бургеры, а в Австрии, Литве и Польше на позицию лидера вышла пицца. В Грузии зрители наслаждались шоу под шаурму, в то время как в Сербии отдавали предпочтение американской кухне — разнообразие культур в этот вечер можно было почувствовать не только на сцене, но и за столом.
Хотя финал "Евровидения" проводится только раз в год, обобщенная Wolt информация подтверждает, что это событие мы все чаще хотим переживать вместе со своими близкими. К тому же подобная тенденция наблюдается и в других странах, в которых доступны услуги Wolt, показывая, что это музыкальное шоу стало совместным событием не только для участников, но и для зрителей во всей Европе.
Напомним, что финал начнется сегодня в 22:00 и будет транслироваться в прямом эфире на LSM.lv, а также на официальном YouTube-канале "Евровидения". Зрители смогут голосовать за понравившиеся выступления через официальное приложение, SMS или телефонные звонки.