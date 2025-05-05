Пора жить для себя! Знаки зодиака, которым пора перестать угождать другим

Слишком много заботы — слишком мало благодарности.

Дева — прирожденный помощник. Она все сделает лучше других, заранее подумает, кому что нужно, а потом еще и извинится, если что-то пошло не так. Но проблема в том, что окружающие быстро привыкают к этой заботе. Девы часто попадают в ловушку “вечного обслуживания”: домашние, коллеги, друзья — все ждут от них идеальности.

➡️ Совет: перестаньте контролировать все и всех. Оставьте силы на себя, ведь мир не рухнет, если вы скажете «нет».