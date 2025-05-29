Глобальное потепление выходит из-под контроля - Европу в ближайшие годы ждет аномальная жара
Согласно новому докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО), в ближайшие годы глобальная температура останется на рекордно высоком уровне, что приведет к усилению климатических рисков и негативным последствиям для общества и экономики. Нам нужно готовиться к тому, что Европу ждут аномально жаркие 5 следующих лет.
На сайте ООН сообщается, что среднегодовая температура поверхности Земли в период с 2025 по 2029 год прогнозируется на 1,2–1,9 °C выше доиндустриального уровня (1850–1900 годы). Вероятность того, что хотя бы один год в этот период превзойдет самый теплый год в истории наблюдений — 2024-й, составляет 80%. Кроме того, вероятность превышения порога 1,5 °C потепления в среднем за пять лет составляет 70%, что значительно выше предыдущего прогноза (47% для периода 2024–2028 годов).
Каждая дополнительная доля градуса потепления приводит к более интенсивным волнам жары, экстремальным осадкам, сильной засухе, таянию ледников, нагреванию океана и повышению уровня моря.
Особенно тревожная ситуация складывается в Арктике, где потепление в зимние месяцы (с ноября по март) будет происходить в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Ожидается дальнейшее сокращение морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.
Заместитель Генерального секретаря ВМО Ко Барретт подчеркнула: «Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, согласно докладу ВМО, в ближайшие годы не предвидится никакой передышки, и это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, повседневную жизнь, экосистемы и планету будет нарастать».
В этом году на конференции ООН по изменению климата КС-30 в Белене (Бразилия) будут рассмотрены обновленные климатические планы стран, которые играют ключевую роль в достижении целей Парижского соглашения.