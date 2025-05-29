У Центрального вокзала полиция проводит рейды с проверкой документов и привлечением кинологов
фото: LETA
Площадь у Центрального вокзала.
В Латвии

У Центрального вокзала полиция проводит рейды с проверкой документов и привлечением кинологов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Государственная полиция в четверг после обеда провела усиленные контрольные мероприятия для обеспечения общественного порядка в районе Рижского Центрального железнодорожного вокзала и торгового центра Origo. К мероприятиям были привлечены и кинологи.

Агенство LETA наблюдало, что на площади у Рижского вокзала находились пять полицейских патрулей, а стражи порядка проверяли документы у отдельных людей.

Для обеспечения порядка в районе Рижского Центрального вокзала Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция проводят регулярные патрули и проверки.

Стражи порядка не только следят за общественным порядком и безопасностью, но и проводят профилактические проверки, привлекая как Рижскую муниципальную полицию, так и различные структурные подразделения Государственной полиции, включая криминальную полицию, патрульную полицию и кинологов. В ходе предыдущих проверок, например, изымались наркотики.

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