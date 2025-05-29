У Центрального вокзала полиция проводит рейды с проверкой документов и привлечением кинологов

Стражи порядка не только следят за общественным порядком и безопасностью, но и проводят профилактические проверки, привлекая как Рижскую муниципальную полицию, так и различные структурные подразделения Государственной полиции, включая криминальную полицию, патрульную полицию и кинологов. В ходе предыдущих проверок, например, изымались наркотики.