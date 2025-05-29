Аналитик предупреждает: цена на iPhone может вырасти до 3500 долларов, если производство перенесут в США

Однако технологический аналитик Дэн Айвз из компании Wedbush Securities в комментарии CNN назвал такую идею «вымышленной сказкой». Он предупреждает, что производство iPhone в США может значительно поднять цену — с текущих примерно 1000 долларов до 3500 долларов, так как в США нет такой сложной и эффективной производственной инфраструктуры, какая существует в Азии. По его словам, чтобы перенести лишь 10% цепочки поставок в США, Apple потребуется около 30 миллиардов долларов и как минимум три года.