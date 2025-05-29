Аналитик предупреждает: цена на iPhone может вырасти до 3500 долларов, если производство перенесут в США
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы смартфоны iPhone, продающиеся в США, производились внутри страны, а не в Китае или Индии. Однако эксперты предупреждают, что такой шаг может значительно удорожить устройства, и один iPhone может стоить до 3500 долларов (примерно 3100 евро).
В социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал: «Я давно сообщил главе Apple Тиму Куку, что ожидаю: все iPhone, продаваемые в США, должны производиться и собираться в США». Он также добавил, что если этого не произойдет, Apple придется платить не менее 25% таможенной пошлины.
Однако технологический аналитик Дэн Айвз из компании Wedbush Securities в комментарии CNN назвал такую идею «вымышленной сказкой». Он предупреждает, что производство iPhone в США может значительно поднять цену — с текущих примерно 1000 долларов до 3500 долларов, так как в США нет такой сложной и эффективной производственной инфраструктуры, какая существует в Азии. По его словам, чтобы перенести лишь 10% цепочки поставок в США, Apple потребуется около 30 миллиардов долларов и как минимум три года.
Производство компонентов iPhone в основном сосредоточено на Тайване, экраны поставляются из Южной Кореи, а большая часть финальной сборки происходит в Китае. Айвз подчеркивает, что около 90% всех iPhone производятся именно в Китае. С момента инаугурации Трампа стоимость акций Apple упала более чем на 14% из-за опасений по поводу влияния таможенных тарифов.
Хотя ряд исключений в сфере электроники защищает iPhone от самых жестких тарифов, Apple все равно приходится платить 20% налог на определенные китайские товары, что связано с ролью Китая в распространении фентанила. Тем временем глава Apple Тим Кук сообщил, что в будущем большинство iPhone, поступающих на рынок США, будет поставляться из Индии. В этом квартале тарифы могут обойтись компании примерно в 900 миллионов долларов.
В феврале Apple заявила о планах инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США в течение четырех лет, стремясь диверсифицировать производство и сократить зависимость от Китая. Однако эксперты предупреждают: если тарифы превысят 30%, компании придется переложить часть расходов на потребителей.