Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить ее, дерзайте.
Телец
Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Близнецы
Возможно, сегодняшний день вам покажется наихудшим в жизни. Не расстраивайтесь, если это действительно так, то в будущем вас ожидает исключительно безоблачное существование.
Рак
Знание сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.
Лев
Сегодня должно случиться что-то неожиданное, но никаких неприятностей это событие не принесет. Напротив, вы будете только рады перемене обстановки.
Дева
Вы понимаете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну что ж, попробуйте менять все потихоньку, короткими перебежками.
Весы
Сегодня ситуация, такая изменчивая накануне, неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который вам выгоден.
Скорпион
Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
Стрелец
Сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.
Козерог
Сегодня у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели. Беда в том, что желания этим заниматься у вас, по-видимому, не будет.
Водолей
Сегодня вы могли бы пережить самые волшебные приключения, но что-то все время будет вам мешать. Если у вас хватит сил и терпения справиться со всеми препятствиями, этот день вы запомните надолго.
Рыбы
Сегодня к вам могут неожиданно вернуться старые и, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо - не нам судить. А хорошая встряска вам как раз была просто необходима.