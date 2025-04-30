Жизнь-боль! "Вечные страдальцы" по знаку зодиака

Рыбы чувствуют слишком глубоко. Они буквально впитывают чужую боль, как губка, а свою прячут так, что даже близкие не всегда замечают, как им плохо. Их внутренний мир — это бескрайний океан тоски, мечтаний и несбывшихся надежд. Рыбы могут страдать из-за одиночества, из-за несправедливости, из-за того, что «всё не так». Часто выбирают сложные отношения, жертвуют собой ради других, а потом долго залечивают душевные раны.